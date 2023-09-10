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В выборах главы Алтайского края участвовали около 26 процентов избирателей
В выборах главы Алтайского края участвовали около 26 процентов избирателей - РИА Новости, 10.09.2023
В выборах главы Алтайского края участвовали около 26 процентов избирателей
Около 26% избирателей приняли участие в выборах губернатора Алтайского края по данным на 18.00 (14.00 мск) итогового дня голосования, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T16:02
2023-09-10T16:02
2023-09-10T16:02
политика
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БАРНАУЛ, 10 сен - РИА Новости. Около 26% избирателей приняли участие в выборах губернатора Алтайского края по данным на 18.00 (14.00 мск) итогового дня голосования, сообщает пресс-служба регионального избиркома в Telegram-канале. "По состоянию на 18 часов участие в голосовании на выборах губернатора приняли 25,91% избирателей. На избирательных участках Алтайского края на выборах губернатора проголосовали 428 458 человек, что составляет 25,91% от числа внесенных в списки избирателей", - говорится в сообщении. Наиболее высокие показатели явки избирателей в Родинском районе – 68,7%, Завьяловском районе – 58,9%, Алейском районе - 57,1%. Явка на губернаторских выборах 2018 года в Алтайском крае составила 37,28%, тогда выборы проходили один день. В пятницу началось трёхдневное голосование на выборах губернатора Алтайского края. На пост претендуют действующий глава региона Виктор Томенко ("Единая Россия"), Евгения Боровикова ("Справедливая Россия - Патриоты - За Правду"), Сергей Булаев (ЛДПР) и Сергей Малинкович ("Коммунисты России"). Как сообщили РИА Новости в избиркоме Алтайского края, численность избирателей в регионе составляет порядка 1 миллиона 767 тысяч человек. В крае на выборах работают 1700 участковых избирательных комиссий, в том числе 15 избирательных участков в местах временного пребывания избирателей.
https://ria.ru/20230910/gubernatory-1894746164.html
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Политика, Алтайский край, Родинский район, Виктор Томенко, Единый день голосования в России — 2023, Завьяловский район
В выборах главы Алтайского края участвовали около 26 процентов избирателей
В выборах губернатора Алтайского края приняли участие 25,91% избирателей