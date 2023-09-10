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В ОП рассказали о попытках украинских мошенников повлиять на выборы - РИА Новости, 10.09.2023
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16:00 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/vybory-1895353425.html
В ОП рассказали о попытках украинских мошенников повлиять на выборы
В ОП рассказали о попытках украинских мошенников повлиять на выборы - РИА Новости, 10.09.2023
В ОП рассказали о попытках украинских мошенников повлиять на выборы
Мошеннические центры на Украине пытаются завладеть аккаунтами граждан России на "Госуслугах", чтобы повилять на ход голосования на выборах 2023 года, сообщил... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T16:00
2023-09-10T16:00
россия
украина
донецкая народная республика
госдума рф
единый день голосования в россии — 2023
политика
максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Мошеннические центры на Украине пытаются завладеть аккаунтами граждан России на "Госуслугах", чтобы повилять на ход голосования на выборах 2023 года, сообщил член Общественной палаты РФ и руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев "Мы видим, как используются эти мошеннические центры на Украине, которые пытаются методами социальным технологий перехватить управление этими аккаунтами в "Госуслугах", чтоб повлиять на голосование", - сказал Григорьев в информационном центре ЦИК, который работает на площадке медиагруппы "Россия сегодня". По его словам, западные службы "заставляют даже родственников, проживающих на территориях, подконтрольных Украине, звонить людям, запугивать членов избиркомов, наблюдателей, общественников, пугают, в том числе и убийством, смертью и так далее". Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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россия
украина
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россия, украина, донецкая народная республика, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023, политика, максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)
Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Госдума РФ, Единый день голосования в России — 2023, Политика, Максим Григорьев (директор Фонда исследований проблем демократии)
В ОП рассказали о попытках украинских мошенников повлиять на выборы

ОП: из Украины пытаются завладеть профилями на "Госуслугах" и повлиять на выборы

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах в парламент и органы самоуправления в Единый день голосования на избирательном участке в Мариуполе
Женщина голосует на выборах в парламент и органы самоуправления в Единый день голосования на избирательном участке в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Александр Сухов
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Женщина голосует на выборах в парламент и органы самоуправления в Единый день голосования на избирательном участке в Мариуполе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Мошеннические центры на Украине пытаются завладеть аккаунтами граждан России на "Госуслугах", чтобы повилять на ход голосования на выборах 2023 года, сообщил член Общественной палаты РФ и руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев
"Мы видим, как используются эти мошеннические центры на Украине, которые пытаются методами социальным технологий перехватить управление этими аккаунтами в "Госуслугах", чтоб повлиять на голосование", - сказал Григорьев в информационном центре ЦИК, который работает на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
По его словам, западные службы "заставляют даже родственников, проживающих на территориях, подконтрольных Украине, звонить людям, запугивать членов избиркомов, наблюдателей, общественников, пугают, в том числе и убийством, смертью и так далее".
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
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РоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаГосдума РФЕдиный день голосования в России — 2023ПолитикаМаксим Григорьев (директор Фонда исследований проблем демократии)
 
 
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