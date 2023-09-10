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На выборах мэра Москвы проголосовали почти три миллиона человек
На выборах мэра Москвы проголосовали почти три миллиона человек - РИА Новости, 10.09.2023
На выборах мэра Москвы проголосовали почти три миллиона человек
Явка на выборах мэра Москвы составила почти три миллиона человек, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T15:51
2023-09-10T15:51
2023-09-10T16:58
политика
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единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Явка на выборах мэра Москвы составила почти три миллиона человек, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев."Почти три миллиона москвичей проголосовало на выборах мэра. На выборах депутатов в ТиНАО также весьма высокая явка", — сказал он.В Единый день голосования предстоит выбрать высших должностных лиц в 21 регионе (в том числе в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях), а также четырех депутатов на вакантные места в Госдуме. В большинстве регионов голосование началось 8 сентября, основной день — 10 сентября.В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов. На пост мэра претендуют пять кандидатов: ныне занимающий эту должность Сергей Собянин, вице-спикеры Госдумы от ЛДПР и партии "Новые люди" Борис Чернышов и Владислав Даванков, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов и первый зампред руководителя думской фракции "Справедливая России — Патриоты — За правду" Дмитрий Гусев.
https://ria.ru/20230910/mer-1894747618.html
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политика, москва, единый день голосования в россии — 2023, тинао
Политика, Москва, Единый день голосования в России — 2023, ТиНАО
На выборах мэра Москвы проголосовали почти три миллиона человек
Ковалев: на выборах мэра Москвы проголосовали почти три миллиона человек