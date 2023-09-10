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В Самарской области назвали данные по явке на выборы губернатора

В Самарской области назвали данные по явке на выборы губернатора - РИА Новости, 10.09.2023

В Самарской области назвали данные по явке на выборы губернатора

Явка на выборах губернатора Самарской области в итоговый день голосования, по данным на 15.00 (14.00 мск), составила 46,26%, сообщили журналистам в пресс-службе РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T15:46

2023-09-10T15:46

2023-09-10T15:46

политика

самарская область

тольятти

самара

дмитрий азаров

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САМАРА, 10 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Самарской области в итоговый день голосования, по данным на 15.00 (14.00 мск), составила 46,26%, сообщили журналистам в пресс-службе регионального избиркома. "Явка на выборах губернатора Самарской области на 15 часов итогового дня голосования составила 46,26%, это 1 111 170 человек", - говорится в сообщении. На однодневных выборах губернатора Самарской области, которые прошли 9 сентября 2018 года, итоговая явка составила 48%. Выборы губернатора Самарской области проходят три дня, с 8 по 10 сентября. В регионе работает 1751 избирательный участок. По данным на 1 июля, в Самарской области зарегистрировано 2 397 595 избирателей. Согласно данным избиркома, активнее всего голосуют жители сельских районов, к 15.00 (14.00 мск) здесь проголосовали 74,02% избирателей. Минимальная явка в Тольятти - 26,29%. В Самаре свои голоса отдали 39,82% избирателей, а в малых городах области - 49,2%. Среди районов региона самый высокий показатель по явке в Шенталинском районе - 90,3%. Самый минимальный - в центральном районе Тольятти, это 24,62%. На пост главы региона претендуют пять человек: действующий губернатор Самарской области Дмитрий Азаров от "Единой России", депутаты губернской думы Алексей Лескин от КПРФ, Александр Степанов от ЛДПР, Михаил Маряхин от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", а также финансовый директор компании "КД ПМК" Сергей Пухаев от партии "Новые люди".

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, самарская область, тольятти, самара, дмитрий азаров, единая россия, кпрф, лдпр, единый день голосования в россии — 2023