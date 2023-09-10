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Явка на выборах новосибирского губернатора превысила 27 процентов - РИА Новости, 10.09.2023
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15:45 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/vybory-1895349739.html
Явка на выборах новосибирского губернатора превысила 27 процентов
Явка на выборах новосибирского губернатора превысила 27 процентов - РИА Новости, 10.09.2023
Явка на выборах новосибирского губернатора превысила 27 процентов
Явка на выборах губернатора Новосибирской области на 18.00 (14.00 мск) итогового третьего дня голосования с учетом двух предыдущих дней составила 27,33%,... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T15:45
2023-09-10T15:45
политика
новосибирская область
андрей травников
единый день голосования в россии — 2023
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 10 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Новосибирской области на 18.00 (14.00 мск) итогового третьего дня голосования с учетом двух предыдущих дней составила 27,33%, сообщила журналистам глава облизбиркома Ольга Благо. "В целом на 18.00 явка избирателей по Новосибирской области составила 27,33%, проголосовали 571 470 избирателей без учета дистанционного голосования. Дистанционно уже проголосовало более 85% от числа тех избирателей, которые выбрали дистанционное электронное голосование (89 117 – ред.)", - сказала она. По данным главы облизбиркома, таким образом, всего явка составила 29,66%, свои голоса отдали 646 595 избирателей. На прошлых выборах губернатора Новосибирской области, которые проходили в один день 9 сентября 2018 года, явка избирателей в целом составила 29,52%. Тогда на 18.00 явка составила 24,94%. На пост губернатора Новосибирской области претендуют четыре кандидата: действующий губернатор Андрей Травников ("Единая Россия"), депутат заксобрания Новосибирской области Роман Яковлев (КПРФ), депутат горсовета Новосибирска Евгений Лебедев (ЛДПР) и бизнесмен Владислав Плотников ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"). В регионе зарегистрировано более 2,174 миллиона избирателей, из них более половина – в Новосибирске. Для голосования открылись 1804 постоянных избирательных участка и девять участков в местах временного пребывания избирателей. Голосование проходит с 8 по 10 сентября.
https://ria.ru/20230910/gubernatory-1894746164.html
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политика, новосибирская область, андрей травников, единый день голосования в россии — 2023, новосибирск
Политика, Новосибирская область, Андрей Травников, Единый день голосования в России — 2023, Новосибирск
Явка на выборах новосибирского губернатора превысила 27 процентов

Явка на выборах губернатора Новосибирской области на 18:00 составила 27,33%

© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанкУрны с бюллетенями во время голосования на выборах в Новосибирске
Урны с бюллетенями во время голосования на выборах в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Владимир Николаев
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Урны с бюллетенями во время голосования на выборах в Новосибирске
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НОВОСИБИРСК, 10 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Новосибирской области на 18.00 (14.00 мск) итогового третьего дня голосования с учетом двух предыдущих дней составила 27,33%, сообщила журналистам глава облизбиркома Ольга Благо.
"В целом на 18.00 явка избирателей по Новосибирской области составила 27,33%, проголосовали 571 470 избирателей без учета дистанционного голосования. Дистанционно уже проголосовало более 85% от числа тех избирателей, которые выбрали дистанционное электронное голосование (89 117 – ред.)", - сказала она.
Сотрудник типографии во время проверки бюллетеней для голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Процедура выборов губернаторов в России
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По данным главы облизбиркома, таким образом, всего явка составила 29,66%, свои голоса отдали 646 595 избирателей.
На прошлых выборах губернатора Новосибирской области, которые проходили в один день 9 сентября 2018 года, явка избирателей в целом составила 29,52%. Тогда на 18.00 явка составила 24,94%.
На пост губернатора Новосибирской области претендуют четыре кандидата: действующий губернатор Андрей Травников ("Единая Россия"), депутат заксобрания Новосибирской области Роман Яковлев (КПРФ), депутат горсовета Новосибирска Евгений Лебедев (ЛДПР) и бизнесмен Владислав Плотников ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду").
В регионе зарегистрировано более 2,174 миллиона избирателей, из них более половина – в Новосибирске. Для голосования открылись 1804 постоянных избирательных участка и девять участков в местах временного пребывания избирателей. Голосование проходит с 8 по 10 сентября.
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