https://ria.ru/20230910/vybory-1895349739.html

Явка на выборах новосибирского губернатора превысила 27 процентов

Явка на выборах новосибирского губернатора превысила 27 процентов - РИА Новости, 10.09.2023

Явка на выборах новосибирского губернатора превысила 27 процентов

Явка на выборах губернатора Новосибирской области на 18.00 (14.00 мск) итогового третьего дня голосования с учетом двух предыдущих дней составила 27,33%,... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T15:45

2023-09-10T15:45

2023-09-10T15:45

политика

новосибирская область

андрей травников

единый день голосования в россии — 2023

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 10 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Новосибирской области на 18.00 (14.00 мск) итогового третьего дня голосования с учетом двух предыдущих дней составила 27,33%, сообщила журналистам глава облизбиркома Ольга Благо. "В целом на 18.00 явка избирателей по Новосибирской области составила 27,33%, проголосовали 571 470 избирателей без учета дистанционного голосования. Дистанционно уже проголосовало более 85% от числа тех избирателей, которые выбрали дистанционное электронное голосование (89 117 – ред.)", - сказала она. По данным главы облизбиркома, таким образом, всего явка составила 29,66%, свои голоса отдали 646 595 избирателей. На прошлых выборах губернатора Новосибирской области, которые проходили в один день 9 сентября 2018 года, явка избирателей в целом составила 29,52%. Тогда на 18.00 явка составила 24,94%. На пост губернатора Новосибирской области претендуют четыре кандидата: действующий губернатор Андрей Травников ("Единая Россия"), депутат заксобрания Новосибирской области Роман Яковлев (КПРФ), депутат горсовета Новосибирска Евгений Лебедев (ЛДПР) и бизнесмен Владислав Плотников ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"). В регионе зарегистрировано более 2,174 миллиона избирателей, из них более половина – в Новосибирске. Для голосования открылись 1804 постоянных избирательных участка и девять участков в местах временного пребывания избирателей. Голосование проходит с 8 по 10 сентября.

https://ria.ru/20230910/gubernatory-1894746164.html

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новосибирская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, новосибирская область, андрей травников, единый день голосования в россии — 2023, новосибирск