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Памфилова назвала главное оружие против дискредитации выборов в России - РИА Новости, 10.09.2023
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15:33 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/vybory-1895347309.html
Памфилова назвала главное оружие против дискредитации выборов в России
Памфилова назвала главное оружие против дискредитации выборов в России - РИА Новости, 10.09.2023
Памфилова назвала главное оружие против дискредитации выборов в России
Главное оружие против дискредитации выборов в РФ – прозрачность, открытость и правда, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T15:33
2023-09-10T15:33
политика
россия
элла памфилова
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Главное оружие против дискредитации выборов в РФ – прозрачность, открытость и правда, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "Наше самое главное оружие – прозрачность, открытость и правда. Конкретные факты - и не надо ничего сочинять, просто показывайте, что на самом деле. И не скрывать те косяки, которые, естественно, в большой работе бывают", - сказала Памфилова на брифинге в информационном центре ЦИК, говоря о попытках дискредитировать выборы в РФ. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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политика, россия, элла памфилова, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Россия, Элла Памфилова, Единый день голосования в России — 2023
Памфилова назвала главное оружие против дискредитации выборов в России

Памфилова назвала открытость и правду оружием против дискредитации выборов в РФ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Главное оружие против дискредитации выборов в РФ – прозрачность, открытость и правда, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
«
"Наше самое главное оружие – прозрачность, открытость и правда. Конкретные факты - и не надо ничего сочинять, просто показывайте, что на самом деле. И не скрывать те косяки, которые, естественно, в большой работе бывают", - сказала Памфилова на брифинге в информационном центре ЦИК, говоря о попытках дискредитировать выборы в РФ.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Наблюдение за выборами в Москве не имеет аналогов в мире, заявила Памфилова
13:11
 
ПолитикаРоссияЭлла ПамфиловаЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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