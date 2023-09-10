https://ria.ru/20230910/vybory-1895346940.html

СПЧ подготовит доклад о работе мониторинговой группы по выборам

СПЧ подготовит доклад о работе мониторинговой группы по выборам - РИА Новости, 10.09.2023

СПЧ подготовит доклад о работе мониторинговой группы по выборам

Совет по правам человека при президенте РФ подготовит доклад президенту РФ Владимиру Путину по итогам работы мониторинговой группы по выборам, сообщил член... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T15:33

2023-09-10T15:33

2023-09-10T15:33

россия

луганская народная республика

леонид поляков

владимир путин

донецкая народная республика

госдума рф

политика

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ подготовит доклад президенту РФ Владимиру Путину по итогам работы мониторинговой группы по выборам, сообщил член Совета Леонид Поляков."Наша мониторинговая рабочая группа будет готовить доклад президенту по итогам нашего наблюдения. Мне кажется, это будет важный документ, у нас есть что обобщить", - сообщил Поляков на брифинге в информационном центре ЦИК, который работает на площадке медиагруппы "Россия сегодня".Он отметил, что группа будет работать по этому вопросу с ЦИК."Разумеется, Элла Александровна, мы с вами по этому поводу будем тоже консультироваться, чтобы наши усилия по максимальному улучшению действующего законодательства и действующей практики выборов подсказали президенту дальнейшие решения в этой области", - отметил Поляков.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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россия, луганская народная республика, леонид поляков, владимир путин, донецкая народная республика, госдума рф, политика, единый день голосования в россии — 2023, общество