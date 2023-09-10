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СПЧ подготовит доклад о работе мониторинговой группы по выборам
СПЧ подготовит доклад о работе мониторинговой группы по выборам - РИА Новости, 10.09.2023
СПЧ подготовит доклад о работе мониторинговой группы по выборам
Совет по правам человека при президенте РФ подготовит доклад президенту РФ Владимиру Путину по итогам работы мониторинговой группы по выборам, сообщил член... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T15:33
2023-09-10T15:33
2023-09-10T15:33
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луганская народная республика
леонид поляков
владимир путин
донецкая народная республика
госдума рф
политика
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ подготовит доклад президенту РФ Владимиру Путину по итогам работы мониторинговой группы по выборам, сообщил член Совета Леонид Поляков."Наша мониторинговая рабочая группа будет готовить доклад президенту по итогам нашего наблюдения. Мне кажется, это будет важный документ, у нас есть что обобщить", - сообщил Поляков на брифинге в информационном центре ЦИК, который работает на площадке медиагруппы "Россия сегодня".Он отметил, что группа будет работать по этому вопросу с ЦИК."Разумеется, Элла Александровна, мы с вами по этому поводу будем тоже консультироваться, чтобы наши усилия по максимальному улучшению действующего законодательства и действующей практики выборов подсказали президенту дальнейшие решения в этой области", - отметил Поляков.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
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россия, луганская народная республика, леонид поляков, владимир путин, донецкая народная республика, госдума рф, политика, единый день голосования в россии — 2023, общество
Россия, Луганская Народная Республика, Леонид Поляков, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Госдума РФ, Политика, Единый день голосования в России — 2023, Общество
СПЧ подготовит доклад о работе мониторинговой группы по выборам
Поляков: СПЧ подготовит доклад о работе мониторинговой группы по выборам