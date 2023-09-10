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Явка на выборах главы Хакасии приблизилась к 37 процентам - РИА Новости, 10.09.2023
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15:25 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/vybory-1895344778.html
Явка на выборах главы Хакасии приблизилась к 37 процентам
Явка на выборах главы Хакасии приблизилась к 37 процентам - РИА Новости, 10.09.2023
Явка на выборах главы Хакасии приблизилась к 37 процентам
Явка на выборах главы Хакасии на 18.00 (14.00 мск) в основной день голосования достигла почти 37%, сообщает республиканский избирком. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T15:25
2023-09-10T15:25
политика
единый день голосования в россии — 2023
республика хакасия
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КРАСНОЯРСК, 10 сен – РИА Новости. Явка на выборах главы Хакасии на 18.00 (14.00 мск) в основной день голосования достигла почти 37%, сообщает республиканский избирком. "Данные явки на 18.00 (14.00 мск): проголосовали уже 145073 тысячи избирателей, явка составила 36,70%", - говорится в сообщении. Голосование на выборах главы Хакасии - председателя правительства республики, депутатов верховного совета Хакасии восьмого созыва началось 8 сентября и завершится 10 сентября. На пост главы республики претендуют три кандидата: действующий глава Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ), Михаил Молчанов (ЛДПР) и кандидат от партии "Коммунисты России" Владимир Грудинин. За места в республиканский парламент будут бороться представители семи партий: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия", ЛДПР, "Новые люди", "Коммунисты России", "Российская партия пенсионеров". Также в эти дни жители столицы республики выберут депутатов Абаканского городского совета.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
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политика, единый день голосования в россии — 2023, республика хакасия
Политика, Единый день голосования в России — 2023, Республика Хакасия
Явка на выборах главы Хакасии приблизилась к 37 процентам

Явка на выборах главы Хакасии на 18:00 составила 36,7%

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкДосрочное голосование на выборах в Республике Хакасия
Досрочное голосование на выборах в Республике Хакасия - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Досрочное голосование на выборах в Республике Хакасия
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 10 сен – РИА Новости. Явка на выборах главы Хакасии на 18.00 (14.00 мск) в основной день голосования достигла почти 37%, сообщает республиканский избирком.
"Данные явки на 18.00 (14.00 мск): проголосовали уже 145073 тысячи избирателей, явка составила 36,70%", - говорится в сообщении.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
01:01
Голосование на выборах главы Хакасии - председателя правительства республики, депутатов верховного совета Хакасии восьмого созыва началось 8 сентября и завершится 10 сентября.
На пост главы республики претендуют три кандидата: действующий глава Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ), Михаил Молчанов (ЛДПР) и кандидат от партии "Коммунисты России" Владимир Грудинин.
За места в республиканский парламент будут бороться представители семи партий: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия", ЛДПР, "Новые люди", "Коммунисты России", "Российская партия пенсионеров".
Также в эти дни жители столицы республики выберут депутатов Абаканского городского совета.
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
15:02
 
ПолитикаЕдиный день голосования в России — 2023Республика Хакасия
 
 
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