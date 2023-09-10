https://ria.ru/20230910/vybory-1895344778.html

Явка на выборах главы Хакасии приблизилась к 37 процентам

Явка на выборах главы Хакасии приблизилась к 37 процентам - РИА Новости, 10.09.2023

Явка на выборах главы Хакасии приблизилась к 37 процентам

Явка на выборах главы Хакасии на 18.00 (14.00 мск) в основной день голосования достигла почти 37%, сообщает республиканский избирком. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T15:25

2023-09-10T15:25

2023-09-10T15:25

политика

единый день голосования в россии — 2023

республика хакасия

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КРАСНОЯРСК, 10 сен – РИА Новости. Явка на выборах главы Хакасии на 18.00 (14.00 мск) в основной день голосования достигла почти 37%, сообщает республиканский избирком. "Данные явки на 18.00 (14.00 мск): проголосовали уже 145073 тысячи избирателей, явка составила 36,70%", - говорится в сообщении. Голосование на выборах главы Хакасии - председателя правительства республики, депутатов верховного совета Хакасии восьмого созыва началось 8 сентября и завершится 10 сентября. На пост главы республики претендуют три кандидата: действующий глава Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ), Михаил Молчанов (ЛДПР) и кандидат от партии "Коммунисты России" Владимир Грудинин. За места в республиканский парламент будут бороться представители семи партий: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия", ЛДПР, "Новые люди", "Коммунисты России", "Российская партия пенсионеров". Также в эти дни жители столицы республики выберут депутатов Абаканского городского совета.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

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республика хакасия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, единый день голосования в россии — 2023, республика хакасия