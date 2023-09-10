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В ОП рассказали об уровне проведения выборов в новых регионах - РИА Новости, 10.09.2023
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15:20 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/vybory-1895344200.html
В ОП рассказали об уровне проведения выборов в новых регионах
В ОП рассказали об уровне проведения выборов в новых регионах - РИА Новости, 10.09.2023
В ОП рассказали об уровне проведения выборов в новых регионах
Выборы в новых регионах проходят на высочайшем уровне, у Запада и Украины не получается запугать избирателей, сообщил член Общественной палаты Максим Григорьев. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T15:20
2023-09-10T15:20
политика
украина
россия
донецкая народная республика
максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)
госдума рф
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Выборы в новых регионах проходят на высочайшем уровне, у Запада и Украины не получается запугать избирателей, сообщил член Общественной палаты Максим Григорьев. "Честь и хвала людям, которые организовывают голосование в новых регионах и идут голосовать. Все, что делают страны Запада и Украина, не получается у них запугать людей. Мы констатируем, выборы проходят там, да, в боевых условиях иногда, но на высочайшем уровне", - сообщил Григорьев. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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украина
россия
донецкая народная республика
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политика, украина, россия, донецкая народная республика, максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), госдума рф, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Максим Григорьев (директор Фонда исследований проблем демократии), Госдума РФ, Единый день голосования в России — 2023
В ОП рассказали об уровне проведения выборов в новых регионах

Член ОП: Украина и Запад не смогли помешать проведению выборов в новых регионах

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкМужчина голосует на выборах в парламент и органы самоуправления в Единый день голосования на одном из избирательных участков в Донецке
Мужчина голосует на выборах в парламент и органы самоуправления в Единый день голосования на одном из избирательных участков в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Выборы в новых регионах проходят на высочайшем уровне, у Запада и Украины не получается запугать избирателей, сообщил член Общественной палаты Максим Григорьев.
"Честь и хвала людям, которые организовывают голосование в новых регионах и идут голосовать. Все, что делают страны Запада и Украина, не получается у них запугать людей. Мы констатируем, выборы проходят там, да, в боевых условиях иногда, но на высочайшем уровне", - сообщил Григорьев.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Мужчина голосует на выборах мэра Москвы - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
В ОП заявили об отсутствии серьезных нарушений на выборах
15:02
 
ПолитикаУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаМаксим Григорьев (директор Фонда исследований проблем демократии)Госдума РФЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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