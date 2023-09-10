https://ria.ru/20230910/vybory-1895344200.html

В ОП рассказали об уровне проведения выборов в новых регионах

В ОП рассказали об уровне проведения выборов в новых регионах - РИА Новости, 10.09.2023

В ОП рассказали об уровне проведения выборов в новых регионах

Выборы в новых регионах проходят на высочайшем уровне, у Запада и Украины не получается запугать избирателей, сообщил член Общественной палаты Максим Григорьев. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T15:20

2023-09-10T15:20

2023-09-10T15:20

политика

украина

россия

донецкая народная республика

максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)

госдума рф

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Выборы в новых регионах проходят на высочайшем уровне, у Запада и Украины не получается запугать избирателей, сообщил член Общественной палаты Максим Григорьев. "Честь и хвала людям, которые организовывают голосование в новых регионах и идут голосовать. Все, что делают страны Запада и Украина, не получается у них запугать людей. Мы констатируем, выборы проходят там, да, в боевых условиях иногда, но на высочайшем уровне", - сообщил Григорьев. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895342047.html

украина

россия

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

политика, украина, россия, донецкая народная республика, максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), госдума рф, единый день голосования в россии — 2023