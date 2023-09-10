https://ria.ru/20230910/vybory-1895342047.html

В ОП заявили об отсутствии серьезных нарушений на выборах

В ОП заявили об отсутствии серьезных нарушений на выборах - РИА Новости, 10.09.2023

В ОП заявили об отсутствии серьезных нарушений на выборах

В Общественной палате отмечают небольшое количество нарушений на проходящих в России выборах, все недочеты достаточно быстро исправляются, в целом процесс... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T15:02

2023-09-10T15:02

2023-09-10T15:13

политика

максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)

александр брод

элла памфилова

единый день голосования в россии — 2023

россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В Общественной палате отмечают небольшое количество нарушений на проходящих в России выборах, все недочеты достаточно быстро исправляются, в целом процесс организован лучше, чем в прошлом году, партии и кандидаты ведут себя более корректно, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев. "В целом все спокойно, серьезных нарушений, грубых нет. Есть единичные случаи нарушений членов избирательных комиссий", - сказал эксперт. "Насколько я помню, в Липецкой области члены избирательной комиссии случайно заблокировали работу КОИБа (Комплекса обработки избирательных бюллетеней). Эти проблемы решены", - добавил он. По словам Григорьева, по сравнению с прошлогодними выборами организация голосования на более высоком уровне, серьезных нарушений практически нет, "партии и кандидаты более корректно себя ведут, хотя есть и нарушения со стороны кандидатов, особенно на муниципальных выборах". В новых регионах "с учетом боевых действий и террора, развязанного со стороны Украины, запугивания избирательных комиссий, организовано все на высочайшем уровне", подчеркнул он. Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщала, что в ЦИК поступило 281 обращение о возможных нарушениях, "не так много в целом". По словам руководителя мониторингово-экспертного центра "Группа 32" Романа Коломойцева, "выборы по всей территории страны идут в соответствии с избирательным правом, сообщений о нарушениях, которые могли бы повлиять на итоговые результаты голосования, не поступало". "По информации от наших экспертов и наблюдателей, большая часть из всех сообщений носят информационный характер, а распространяемая информация о принуждении к голосованию является ложной, поскольку на избирательных участках члены комиссий проводят разъяснительную работу с избирателями, как проголосовать при помощи ДЭГ, однако, никак не влияют на решение избирателей", - сказал эксперт РИА Новости. Что касается голосования в новых регионах РФ, то можно отметить, что как бы украинские власти ни пытались сорвать голосование или пытались бы его дискредитировать, граждане РФ по-прежнему идут на избирательные участки, сказал он. "Стоит особо отметить, что власти Украины прибегли к самому страшному методу срыва голосования - уничтожили избирательный участок в Запорожской области. Хорошо, что никто не пострадал", - отметил Коломойцев. В свою очередь член СПЧ, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод рассказал РИА Новости, что члены избирательных комиссий в новых регионах продолжают подвергаться давлению и запугиванию из украинских источников. "Столкнулись с этим и правозащитники. Вчера мне и знакомым экспертам на телефоны пришла рассылка, в которой содержались угрозы в адрес тех, кто организует выборы в новых регионах и оказывает им поддержку", - отметил Брод. По его словам, адресатов "запугивали санкциями, Гаагским трибуналом". "Но это не остановит наши усилия", - заключил он.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

https://ria.ru/20230910/gubernatory-1894746164.html

https://ria.ru/20230910/vybory-1895303739.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230910/vybory-1895312623.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), александр брод, элла памфилова, единый день голосования в россии — 2023, россия