Рейтинг@Mail.ru
В ОП заявили об отсутствии серьезных нарушений на выборах - РИА Новости, 10.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 10.09.2023 (обновлено: 15:13 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/vybory-1895342047.html
В ОП заявили об отсутствии серьезных нарушений на выборах
В ОП заявили об отсутствии серьезных нарушений на выборах - РИА Новости, 10.09.2023
В ОП заявили об отсутствии серьезных нарушений на выборах
В Общественной палате отмечают небольшое количество нарушений на проходящих в России выборах, все недочеты достаточно быстро исправляются, в целом процесс... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T15:02
2023-09-10T15:13
политика
максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)
александр брод
элла памфилова
единый день голосования в россии — 2023
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895292562_0:261:2922:1905_1920x0_80_0_0_b7d692bfe612361c4cca9de3b4488ba5.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В Общественной палате отмечают небольшое количество нарушений на проходящих в России выборах, все недочеты достаточно быстро исправляются, в целом процесс организован лучше, чем в прошлом году, партии и кандидаты ведут себя более корректно, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев. "В целом все спокойно, серьезных нарушений, грубых нет. Есть единичные случаи нарушений членов избирательных комиссий", - сказал эксперт. "Насколько я помню, в Липецкой области члены избирательной комиссии случайно заблокировали работу КОИБа (Комплекса обработки избирательных бюллетеней). Эти проблемы решены", - добавил он. По словам Григорьева, по сравнению с прошлогодними выборами организация голосования на более высоком уровне, серьезных нарушений практически нет, "партии и кандидаты более корректно себя ведут, хотя есть и нарушения со стороны кандидатов, особенно на муниципальных выборах". В новых регионах "с учетом боевых действий и террора, развязанного со стороны Украины, запугивания избирательных комиссий, организовано все на высочайшем уровне", подчеркнул он. Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщала, что в ЦИК поступило 281 обращение о возможных нарушениях, "не так много в целом". По словам руководителя мониторингово-экспертного центра "Группа 32" Романа Коломойцева, "выборы по всей территории страны идут в соответствии с избирательным правом, сообщений о нарушениях, которые могли бы повлиять на итоговые результаты голосования, не поступало". "По информации от наших экспертов и наблюдателей, большая часть из всех сообщений носят информационный характер, а распространяемая информация о принуждении к голосованию является ложной, поскольку на избирательных участках члены комиссий проводят разъяснительную работу с избирателями, как проголосовать при помощи ДЭГ, однако, никак не влияют на решение избирателей", - сказал эксперт РИА Новости. Что касается голосования в новых регионах РФ, то можно отметить, что как бы украинские власти ни пытались сорвать голосование или пытались бы его дискредитировать, граждане РФ по-прежнему идут на избирательные участки, сказал он. "Стоит особо отметить, что власти Украины прибегли к самому страшному методу срыва голосования - уничтожили избирательный участок в Запорожской области. Хорошо, что никто не пострадал", - отметил Коломойцев. В свою очередь член СПЧ, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод рассказал РИА Новости, что члены избирательных комиссий в новых регионах продолжают подвергаться давлению и запугиванию из украинских источников. "Столкнулись с этим и правозащитники. Вчера мне и знакомым экспертам на телефоны пришла рассылка, в которой содержались угрозы в адрес тех, кто организует выборы в новых регионах и оказывает им поддержку", - отметил Брод. По его словам, адресатов "запугивали санкциями, Гаагским трибуналом". "Но это не остановит наши усилия", - заключил он.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
https://ria.ru/20230910/gubernatory-1894746164.html
https://ria.ru/20230910/vybory-1895303739.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230910/vybory-1895312623.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895292562_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fae5e69deca3a965018f27508d64a058.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), александр брод, элла памфилова, единый день голосования в россии — 2023, россия
Политика, Максим Григорьев (директор Фонда исследований проблем демократии), Александр Брод, Элла Памфилова, Единый день голосования в России — 2023, Россия
В ОП заявили об отсутствии серьезных нарушений на выборах

Григорьев: грубых нарушений на выборах немного, кандидаты ведут себя корректно

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкМужчина голосует на выборах мэра Москвы
Мужчина голосует на выборах мэра Москвы - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Мужчина голосует на выборах мэра Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В Общественной палате отмечают небольшое количество нарушений на проходящих в России выборах, все недочеты достаточно быстро исправляются, в целом процесс организован лучше, чем в прошлом году, партии и кандидаты ведут себя более корректно, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.
«
"В целом все спокойно, серьезных нарушений, грубых нет. Есть единичные случаи нарушений членов избирательных комиссий", - сказал эксперт.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
01:01
"Насколько я помню, в Липецкой области члены избирательной комиссии случайно заблокировали работу КОИБа (Комплекса обработки избирательных бюллетеней). Эти проблемы решены", - добавил он.
По словам Григорьева, по сравнению с прошлогодними выборами организация голосования на более высоком уровне, серьезных нарушений практически нет, "партии и кандидаты более корректно себя ведут, хотя есть и нарушения со стороны кандидатов, особенно на муниципальных выборах".
В новых регионах "с учетом боевых действий и террора, развязанного со стороны Украины, запугивания избирательных комиссий, организовано все на высочайшем уровне", подчеркнул он.
Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщала, что в ЦИК поступило 281 обращение о возможных нарушениях, "не так много в целом".
Сотрудник типографии во время проверки бюллетеней для голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Процедура выборов губернаторов в России
01:45
По словам руководителя мониторингово-экспертного центра "Группа 32" Романа Коломойцева, "выборы по всей территории страны идут в соответствии с избирательным правом, сообщений о нарушениях, которые могли бы повлиять на итоговые результаты голосования, не поступало".
«
"По информации от наших экспертов и наблюдателей, большая часть из всех сообщений носят информационный характер, а распространяемая информация о принуждении к голосованию является ложной, поскольку на избирательных участках члены комиссий проводят разъяснительную работу с избирателями, как проголосовать при помощи ДЭГ, однако, никак не влияют на решение избирателей", - сказал эксперт РИА Новости.
Что касается голосования в новых регионах РФ, то можно отметить, что как бы украинские власти ни пытались сорвать голосование или пытались бы его дискредитировать, граждане РФ по-прежнему идут на избирательные участки, сказал он. "Стоит особо отметить, что власти Украины прибегли к самому страшному методу срыва голосования - уничтожили избирательный участок в Запорожской области. Хорошо, что никто не пострадал", - отметил Коломойцев.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Памфилова призвала выжечь каленым огнем применение админресурса на выборах
11:24
В свою очередь член СПЧ, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод рассказал РИА Новости, что члены избирательных комиссий в новых регионах продолжают подвергаться давлению и запугиванию из украинских источников.
"Столкнулись с этим и правозащитники. Вчера мне и знакомым экспертам на телефоны пришла рассылка, в которой содержались угрозы в адрес тех, кто организует выборы в новых регионах и оказывает им поддержку", - отметил Брод.
По его словам, адресатов "запугивали санкциями, Гаагским трибуналом". "Но это не остановит наши усилия", - заключил он.
Избиратель во время досрочного голосования на выборах в ДНР в одном из дворов Мариуполя - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Журналистка из Франции оценила ход выборов в ДНР
12:35
 
ПолитикаМаксим Григорьев (директор Фонда исследований проблем демократии)Александр БродЭлла ПамфиловаЕдиный день голосования в России — 2023Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала