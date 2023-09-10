https://ria.ru/20230910/vybory-1895337592.html
Глава СПЧ перечислил достоинства российской избирательной системы
Глава СПЧ перечислил достоинства российской избирательной системы - РИА Новости, 10.09.2023
Глава СПЧ перечислил достоинства российской избирательной системы
Российская избирательная система - одна из самых совершенных в мире, с высоким уровнем общественного контроля, планка которому была задана на прошлых... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T14:34
2023-09-10T14:34
2023-09-10T14:34
политика
россия
валерий фадеев
единый день голосования в россии — 2023
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Российская избирательная система - одна из самых совершенных в мире, с высоким уровнем общественного контроля, планка которому была задана на прошлых президентских выборах в РФ в 2018 году, заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. "Российская избирательная система - одна из самых совершенных в мире, и надо отдавать себе в этом отчет. (Глава ЦИК) Элла Александровна (Памфилова) сказала об общественном контроле, это высокий уровень общественного контроля", - сказал Фадеев в информационном центре ЦИК, который работает на площадке медиагруппы "Россия сегодня". По его словам, высокая планка общественного контроля избирательного процесса была задана на прошлых президентских выборах. "Это очень высокая планка. И за это время подготовлены сотни тысяч общественных наблюдателей", - добавил он. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, валерий фадеев, единый день голосования в россии — 2023, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Политика, Россия, Валерий Фадеев, Единый день голосования в России — 2023, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
Глава СПЧ перечислил достоинства российской избирательной системы
Фадеев назвал российскую избирательную систему одной из совершенных в мире
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Российская избирательная система - одна из самых совершенных в мире, с высоким уровнем общественного контроля, планка которому была задана на прошлых президентских выборах в РФ в 2018 году, заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.
«
"Российская избирательная система - одна из самых совершенных в мире, и надо отдавать себе в этом отчет. (Глава ЦИК) Элла Александровна (Памфилова) сказала об общественном контроле, это высокий уровень общественного контроля", - сказал Фадеев в информационном центре ЦИК, который работает на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
По его словам, высокая планка общественного контроля избирательного процесса была задана на прошлых президентских выборах.
«
"Это очень высокая планка. И за это время подготовлены сотни тысяч общественных наблюдателей", - добавил он.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Единый день голосования в России