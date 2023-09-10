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Явка на выборах в Ивановской области превысила 26 процентов - РИА Новости, 10.09.2023
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14:24 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336143.html
Явка на выборах в Ивановской области превысила 26 процентов
Явка на выборах в Ивановской области превысила 26 процентов - РИА Новости, 10.09.2023
Явка на выборах в Ивановской области превысила 26 процентов
В Ивановской области, где проходят выборы губернатора и депутатов областной думы, явка избирателей к 12.00 воскресенья составила 26,49%, сообщила региональная... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T14:24
2023-09-10T14:24
политика
ивановская область
единый день голосования в россии — 2023
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РЯЗАНЬ, 10 сен - РИА Новости. В Ивановской области, где проходят выборы губернатора и депутатов областной думы, явка избирателей к 12.00 воскресенья составила 26,49%, сообщила региональная избирательная комиссия. На пост губернатора Ивановской области баллотируются пять кандидатов: действующий глава региона Станислав Воскресенский ("Единая Россия"), Александр Бойков (КПРФ), Александр Орехов ("Коммунисты России"), Павел Попов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Дмитрий Шелякин (ЛДПР). На выборах депутатов Ивановской областной думы зарегистрировано 619 кандидатов. Голосование в регионе пройдет с 8 по 10 сентября. "По данным на 12.00 10 сентября явка избирателей составила 26,49%", - говорится в сообщении. Предыдущие выборы губернатора Ивановской области состоялись в сентябре 2018 года, голосование проводилось в один день. Явка избирателей тогда составила 32,9%.
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политика, ивановская область, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Ивановская область, Единый день голосования в России — 2023
Явка на выборах в Ивановской области превысила 26 процентов

Явка на выборах губернатора и депутатов в Ивановской области составила 26,49%

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах губернатора Ивановской области и депутатов в местные органы самоуправления в Единый день голосования на избирательном участке в Иваново
Женщина голосует на выборах губернатора Ивановской области и депутатов в местные органы самоуправления в Единый день голосования на избирательном участке в Иваново - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Женщина голосует на выборах губернатора Ивановской области и депутатов в местные органы самоуправления в Единый день голосования на избирательном участке в Иваново
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РЯЗАНЬ, 10 сен - РИА Новости. В Ивановской области, где проходят выборы губернатора и депутатов областной думы, явка избирателей к 12.00 воскресенья составила 26,49%, сообщила региональная избирательная комиссия.
На пост губернатора Ивановской области баллотируются пять кандидатов: действующий глава региона Станислав Воскресенский ("Единая Россия"), Александр Бойков (КПРФ), Александр Орехов ("Коммунисты России"), Павел Попов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Дмитрий Шелякин (ЛДПР). На выборах депутатов Ивановской областной думы зарегистрировано 619 кандидатов. Голосование в регионе пройдет с 8 по 10 сентября.
«
"По данным на 12.00 10 сентября явка избирателей составила 26,49%", - говорится в сообщении.
Предыдущие выборы губернатора Ивановской области состоялись в сентябре 2018 года, голосование проводилось в один день. Явка избирателей тогда составила 32,9%.
Сотрудник типографии во время проверки бюллетеней для голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Процедура выборов губернаторов в России
01:45
 
ПолитикаИвановская областьЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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