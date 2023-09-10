https://ria.ru/20230910/vybory-1895336143.html

Явка на выборах в Ивановской области превысила 26 процентов

Явка на выборах в Ивановской области превысила 26 процентов - РИА Новости, 10.09.2023

Явка на выборах в Ивановской области превысила 26 процентов

В Ивановской области, где проходят выборы губернатора и депутатов областной думы, явка избирателей к 12.00 воскресенья составила 26,49%, сообщила региональная... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T14:24

2023-09-10T14:24

2023-09-10T14:24

политика

ивановская область

единый день голосования в россии — 2023

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РЯЗАНЬ, 10 сен - РИА Новости. В Ивановской области, где проходят выборы губернатора и депутатов областной думы, явка избирателей к 12.00 воскресенья составила 26,49%, сообщила региональная избирательная комиссия. На пост губернатора Ивановской области баллотируются пять кандидатов: действующий глава региона Станислав Воскресенский ("Единая Россия"), Александр Бойков (КПРФ), Александр Орехов ("Коммунисты России"), Павел Попов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Дмитрий Шелякин (ЛДПР). На выборах депутатов Ивановской областной думы зарегистрировано 619 кандидатов. Голосование в регионе пройдет с 8 по 10 сентября. "По данным на 12.00 10 сентября явка избирателей составила 26,49%", - говорится в сообщении. Предыдущие выборы губернатора Ивановской области состоялись в сентябре 2018 года, голосование проводилось в один день. Явка избирателей тогда составила 32,9%.

https://ria.ru/20230910/gubernatory-1894746164.html

ивановская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, ивановская область, единый день голосования в россии — 2023