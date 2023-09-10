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На выборах главы Якутии по первым данным ЦИК лидирует Николаев
На выборах главы Якутии по первым данным ЦИК лидирует Николаев - РИА Новости, 10.09.2023
На выборах главы Якутии по первым данным ЦИК лидирует Николаев
Действующий глава Якутии Айсен Николаев лидирует на выборах руководителя региона с 58,29%, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после отработки 0,37%... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T13:56
2023-09-10T13:56
2023-09-10T13:57
политика
единый день голосования в россии — 2023
коммунисты россии
игорь борисов
айсен николаев
цик рф
кпрф
республика саха (якутия)
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий глава Якутии Айсен Николаев лидирует на выборах руководителя региона с 58,29%, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после отработки 0,37% протоколов. Игорь Борисов ("Коммунисты России") набирает 9,00%, Виктор Губарев (КПРФ) - 12,09%, Гаврил Парахин (ЛДПР) - 13,98%.
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политика, единый день голосования в россии — 2023, коммунисты россии, игорь борисов, айсен николаев, цик рф, кпрф, республика саха (якутия)
Политика, Единый день голосования в России — 2023, Коммунисты России, Игорь Борисов, Айсен Николаев, ЦИК РФ, КПРФ, Республика Саха (Якутия)
На выборах главы Якутии по первым данным ЦИК лидирует Николаев
ЦИК: Николаев лидирует на выборах главы Якутии с 58,29%