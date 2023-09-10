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На выборах главы Якутии по первым данным ЦИК лидирует Николаев - РИА Новости, 10.09.2023
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13:56 10.09.2023 (обновлено: 13:57 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/vybory-1895328812.html
На выборах главы Якутии по первым данным ЦИК лидирует Николаев
На выборах главы Якутии по первым данным ЦИК лидирует Николаев - РИА Новости, 10.09.2023
На выборах главы Якутии по первым данным ЦИК лидирует Николаев
Действующий глава Якутии Айсен Николаев лидирует на выборах руководителя региона с 58,29%, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после отработки 0,37%... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T13:56
2023-09-10T13:57
политика
единый день голосования в россии — 2023
коммунисты россии
игорь борисов
айсен николаев
цик рф
кпрф
республика саха (якутия)
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий глава Якутии Айсен Николаев лидирует на выборах руководителя региона с 58,29%, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после отработки 0,37% протоколов. Игорь Борисов ("Коммунисты России") набирает 9,00%, Виктор Губарев (КПРФ) - 12,09%, Гаврил Парахин (ЛДПР) - 13,98%.
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политика, единый день голосования в россии — 2023, коммунисты россии, игорь борисов, айсен николаев, цик рф, кпрф, республика саха (якутия)
Политика, Единый день голосования в России — 2023, Коммунисты России, Игорь Борисов, Айсен Николаев, ЦИК РФ, КПРФ, Республика Саха (Якутия)
На выборах главы Якутии по первым данным ЦИК лидирует Николаев

ЦИК: Николаев лидирует на выборах главы Якутии с 58,29%

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий глава Якутии Айсен Николаев лидирует на выборах руководителя региона с 58,29%, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после отработки 0,37% протоколов.
Игорь Борисов ("Коммунисты России") набирает 9,00%, Виктор Губарев (КПРФ) - 12,09%, Гаврил Парахин (ЛДПР) - 13,98%.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
01:01
 
ПолитикаЕдиный день голосования в России — 2023Коммунисты РоссииИгорь БорисовАйсен НиколаевЦИК РФКПРФРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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