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На выборах главы Якутии по первым данным ЦИК лидирует Николаев

На выборах главы Якутии по первым данным ЦИК лидирует Николаев - РИА Новости, 10.09.2023

На выборах главы Якутии по первым данным ЦИК лидирует Николаев

Действующий глава Якутии Айсен Николаев лидирует на выборах руководителя региона с 58,29%, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после отработки 0,37%... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T13:56

2023-09-10T13:56

2023-09-10T13:57

политика

единый день голосования в россии — 2023

коммунисты россии

игорь борисов

айсен николаев

цик рф

кпрф

республика саха (якутия)

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий глава Якутии Айсен Николаев лидирует на выборах руководителя региона с 58,29%, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после отработки 0,37% протоколов. Игорь Борисов ("Коммунисты России") набирает 9,00%, Виктор Губарев (КПРФ) - 12,09%, Гаврил Парахин (ЛДПР) - 13,98%.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

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политика, единый день голосования в россии — 2023, коммунисты россии, игорь борисов, айсен николаев, цик рф, кпрф, республика саха (якутия)