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Явка на выборах в Архангельской области превысила 16 процентов
Явка на выборах в Архангельской области превысила 16 процентов - РИА Новости, 10.09.2023
Явка на выборах в Архангельской области превысила 16 процентов
Явка на выборах депутатов Архангельского законодательного собрания на 12.00 в третий день голосования составила 16,42%, сообщили в региональном избиркоме. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T13:14
2023-09-10T13:14
2023-09-10T13:14
политика
архангельская область
единый день голосования в россии — 2023
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МУРМАНСК, 10 сен – РИА Новости. Явка на выборах депутатов Архангельского законодательного собрания на 12.00 в третий день голосования составила 16,42%, сообщили в региональном избиркоме. "Явка на 12.00. На участках проголосовало 138 068 человек (16,42%), на ДЭГ на 12.30 – 42 718 человек (86% от общего количества участников ДЭГ)", - сообщили в избиркоме. На аналогичных выборах в 2018 году явка на это время составляла 10,2%, тогда голосование было однодневным. В этом году избиратели голосуют в течение трех дней. По данным регионального избиркома, на избирательных участках к концу второго дня выборов проголосовало 12,99%, с помощью ДЭГ - 81% от общего количества участников ДЭГ.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, архангельская область, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Архангельская область, Единый день голосования в России — 2023
Явка на выборах в Архангельской области превысила 16 процентов
Явка на выборах в заксобрание Архангельской области на 12:00 составила 16,42%
МУРМАНСК, 10 сен – РИА Новости. Явка на выборах депутатов Архангельского законодательного собрания на 12.00 в третий день голосования составила 16,42%, сообщили в региональном избиркоме.
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"Явка на 12.00. На участках проголосовало 138 068 человек (16,42%), на ДЭГ на 12.30 – 42 718 человек (86% от общего количества участников ДЭГ)", - сообщили в избиркоме.
На аналогичных выборах в 2018 году явка на это время составляла 10,2%, тогда голосование было однодневным.
В этом году избиратели голосуют в течение трех дней. По данным регионального избиркома, на избирательных участках к концу второго дня выборов проголосовало 12,99%, с помощью ДЭГ - 81% от общего количества участников ДЭГ.
Единый день голосования в России