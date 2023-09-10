https://ria.ru/20230910/vybory-1895319876.html

Явка на выборах в Архангельской области превысила 16 процентов

Явка на выборах в Архангельской области превысила 16 процентов - РИА Новости, 10.09.2023

Явка на выборах в Архангельской области превысила 16 процентов

Явка на выборах депутатов Архангельского законодательного собрания на 12.00 в третий день голосования составила 16,42%, сообщили в региональном избиркоме. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T13:14

2023-09-10T13:14

2023-09-10T13:14

политика

архангельская область

единый день голосования в россии — 2023

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МУРМАНСК, 10 сен – РИА Новости. Явка на выборах депутатов Архангельского законодательного собрания на 12.00 в третий день голосования составила 16,42%, сообщили в региональном избиркоме. "Явка на 12.00. На участках проголосовало 138 068 человек (16,42%), на ДЭГ на 12.30 – 42 718 человек (86% от общего количества участников ДЭГ)", - сообщили в избиркоме. На аналогичных выборах в 2018 году явка на это время составляла 10,2%, тогда голосование было однодневным. В этом году избиратели голосуют в течение трех дней. По данным регионального избиркома, на избирательных участках к концу второго дня выборов проголосовало 12,99%, с помощью ДЭГ - 81% от общего количества участников ДЭГ.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

архангельская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

политика, архангельская область, единый день голосования в россии — 2023