https://ria.ru/20230910/vybory-1895317358.html

Наблюдение за выборами в Москве не имеет аналогов в мире, заявила Памфилова

Наблюдение за выборами в Москве не имеет аналогов в мире, заявила Памфилова - РИА Новости, 10.09.2023

Наблюдение за выборами в Москве не имеет аналогов в мире, заявила Памфилова

Организация наблюдения за выборами в Москве - эталон, не имеющий аналогов в мире, сообщила журналистам глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T13:11

2023-09-10T13:11

2023-09-10T13:14

политика

москва

элла памфилова

госдума рф

единый день голосования в россии — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894719287_0:61:2858:1669_1920x0_80_0_0_a054c92508de6b3b6ae49fc69e590746.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Организация наблюдения за выборами в Москве - эталон, не имеющий аналогов в мире, сообщила журналистам глава ЦИК Элла Памфилова."У нас многие перенимают опыт Москвы, потому что то, что организуют в Москве - 10 лет отмечается, фактически эталон организации наблюдения, аналогов которой в мире нет", - отметила она.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, москва, элла памфилова, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023