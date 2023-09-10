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Наблюдение за выборами в Москве не имеет аналогов в мире, заявила Памфилова
Наблюдение за выборами в Москве не имеет аналогов в мире, заявила Памфилова - РИА Новости, 10.09.2023
Наблюдение за выборами в Москве не имеет аналогов в мире, заявила Памфилова
Организация наблюдения за выборами в Москве - эталон, не имеющий аналогов в мире, сообщила журналистам глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T13:11
2023-09-10T13:11
2023-09-10T13:14
политика
москва
элла памфилова
госдума рф
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Организация наблюдения за выборами в Москве - эталон, не имеющий аналогов в мире, сообщила журналистам глава ЦИК Элла Памфилова."У нас многие перенимают опыт Москвы, потому что то, что организуют в Москве - 10 лет отмечается, фактически эталон организации наблюдения, аналогов которой в мире нет", - отметила она.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).
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политика, москва, элла памфилова, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Москва, Элла Памфилова, Госдума РФ, Единый день голосования в России — 2023
Наблюдение за выборами в Москве не имеет аналогов в мире, заявила Памфилова
Памфилова назвала организацию наблюдения за выборами в Москве эталоном