https://ria.ru/20230910/vybory-1895317195.html

В Приморье закрылись участки для голосования на выборах губернатора

В Приморье закрылись участки для голосования на выборах губернатора - РИА Новости, 10.09.2023

В Приморье закрылись участки для голосования на выборах губернатора

Избирательные участки на выборах главы Приморского края закрылись в 20.00 (13.00 мск) в воскресенье. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T13:09

2023-09-10T13:09

2023-09-10T13:09

политика

приморский край

олег кожемяко

единый день голосования в россии — 2023

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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – РИА Новости. Избирательные участки на выборах главы Приморского края закрылись в 20.00 (13.00 мск) в воскресенье. В Приморье голосование проходило в течение трех дней – с 8 сентября. Явка на 18.00 (11.00 мск) 10 сентября составила 43,17%. Избиратели голосовали за одного из пяти кандидатов в губернаторы: действующего главу региона Олега Кожемяко от "Единой России", выдвиженца от Казачьей партии Дениса Ковалева, Александра Андони от "Коммунистов России", Кирилла Рудюка от "Справедливой России" и Инну Кошелеву от ЛДПР. Кроме выборов главы региона в Приморье прошли выборы депутатов думы Лесозаводского городского округа, Надеждинского муниципального района, Партизанского городского округа, а также дополнительные выборы районных депутатов и выборы главы Руновского сельского поселения. По данным на 1 июля, в Приморье зарегистрировано 1 414 586 избирателей. Предыдущие выборы главы региона в 2018 году пришлось проводить дважды. По результатам первого голосования во второй тур прошли действующий губернатор Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. На фоне массовых нарушений, отмеченных во время выборов, крайизбирком по рекомендации ЦИК России признал результаты недействительными. Повторные выборы в декабре прошли в течение одного дня и закончились победой Олега Кожемяко, который набрал 61,88% голосов избирателей. Явка тогда составила 46,35%.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

https://ria.ru/20230910/gubernatory-1894746164.html

приморский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, приморский край, олег кожемяко, единый день голосования в россии — 2023