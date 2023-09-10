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В Приморье закрылись участки для голосования на выборах губернатора - РИА Новости, 10.09.2023
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13:09 10.09.2023
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В Приморье закрылись участки для голосования на выборах губернатора
В Приморье закрылись участки для голосования на выборах губернатора - РИА Новости, 10.09.2023
В Приморье закрылись участки для голосования на выборах губернатора
Избирательные участки на выборах главы Приморского края закрылись в 20.00 (13.00 мск) в воскресенье. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T13:09
2023-09-10T13:09
политика
приморский край
олег кожемяко
единый день голосования в россии — 2023
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – РИА Новости. Избирательные участки на выборах главы Приморского края закрылись в 20.00 (13.00 мск) в воскресенье. В Приморье голосование проходило в течение трех дней – с 8 сентября. Явка на 18.00 (11.00 мск) 10 сентября составила 43,17%. Избиратели голосовали за одного из пяти кандидатов в губернаторы: действующего главу региона Олега Кожемяко от "Единой России", выдвиженца от Казачьей партии Дениса Ковалева, Александра Андони от "Коммунистов России", Кирилла Рудюка от "Справедливой России" и Инну Кошелеву от ЛДПР. Кроме выборов главы региона в Приморье прошли выборы депутатов думы Лесозаводского городского округа, Надеждинского муниципального района, Партизанского городского округа, а также дополнительные выборы районных депутатов и выборы главы Руновского сельского поселения. По данным на 1 июля, в Приморье зарегистрировано 1 414 586 избирателей. Предыдущие выборы главы региона в 2018 году пришлось проводить дважды. По результатам первого голосования во второй тур прошли действующий губернатор Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. На фоне массовых нарушений, отмеченных во время выборов, крайизбирком по рекомендации ЦИК России признал результаты недействительными. Повторные выборы в декабре прошли в течение одного дня и закончились победой Олега Кожемяко, который набрал 61,88% голосов избирателей. Явка тогда составила 46,35%.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
https://ria.ru/20230910/gubernatory-1894746164.html
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политика, приморский край, олег кожемяко, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Приморский край, Олег Кожемяко, Единый день голосования в России — 2023
В Приморье закрылись участки для голосования на выборах губернатора

Участки для голосования на выборах губернатора закрылись в Приморском крае

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкМужчина голосует на выборах губернатора Приморского края на избирательном участке во Владивостоке
Мужчина голосует на выборах губернатора Приморского края на избирательном участке во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Мужчина голосует на выборах губернатора Приморского края на избирательном участке во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – РИА Новости. Избирательные участки на выборах главы Приморского края закрылись в 20.00 (13.00 мск) в воскресенье.
В Приморье голосование проходило в течение трех дней – с 8 сентября. Явка на 18.00 (11.00 мск) 10 сентября составила 43,17%.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
01:01
Избиратели голосовали за одного из пяти кандидатов в губернаторы: действующего главу региона Олега Кожемяко от "Единой России", выдвиженца от Казачьей партии Дениса Ковалева, Александра Андони от "Коммунистов России", Кирилла Рудюка от "Справедливой России" и Инну Кошелеву от ЛДПР.
Кроме выборов главы региона в Приморье прошли выборы депутатов думы Лесозаводского городского округа, Надеждинского муниципального района, Партизанского городского округа, а также дополнительные выборы районных депутатов и выборы главы Руновского сельского поселения.
По данным на 1 июля, в Приморье зарегистрировано 1 414 586 избирателей.
Предыдущие выборы главы региона в 2018 году пришлось проводить дважды. По результатам первого голосования во второй тур прошли действующий губернатор Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. На фоне массовых нарушений, отмеченных во время выборов, крайизбирком по рекомендации ЦИК России признал результаты недействительными. Повторные выборы в декабре прошли в течение одного дня и закончились победой Олега Кожемяко, который набрал 61,88% голосов избирателей. Явка тогда составила 46,35%.
Сотрудник типографии во время проверки бюллетеней для голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Процедура выборов губернаторов в России
01:45
 
ПолитикаПриморский крайОлег КожемякоЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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