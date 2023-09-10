В Запорожской области явка на выборах превысила 60 процентов
Явка на выборах в законодательное собрание Запорожской области составила 63,25%
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Печать бюллетеней для голосования на выборах . Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. На 12.00 мск явка на выборах в законодательное собрание Запорожской области превысила 60%, сообщила журналистам глава Избиркома региона Галина Катющенко.
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"Голосование продолжается и к этому часу (12.00 мск - ред.) явка на выборах в законодательное собрание Запорожской области составляет 63,25%, на выборах депутатов Мелитопольского городского совета первого созыва – 51,46%. Все избирательные участки открыты и продолжают работу", - заявила глава регионального Избиркома.
Она напомнила, что у жителей области еще есть возможность проголосовать.
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"В сельских населенных пунктах участки будут открыты до 14 часов, в городах – до 16. У вас еще есть возможность прийти на участки и принять участие в голосовании", - сказала Катющенко.
Местные выборы впервые проходят в Запорожской области как регионе РФ. На них изберут заксобрание и органы местного самоуправления. Досрочное голосование в регионе стартовало 31 августа, основным днем выборов станет 10 сентября.
Голосование в финальный день выборов началось в 8 утра.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.