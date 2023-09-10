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В Запорожской области явка на выборах превысила 60 процентов - РИА Новости, 10.09.2023
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12:56 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/vybory-1895315122.html
В Запорожской области явка на выборах превысила 60 процентов
В Запорожской области явка на выборах превысила 60 процентов - РИА Новости, 10.09.2023
В Запорожской области явка на выборах превысила 60 процентов
На 12.00 мск явка на выборах в законодательное собрание Запорожской области превысила 60%, сообщила журналистам глава Избиркома региона Галина Катющенко. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T12:56
2023-09-10T12:56
запорожская область
единый день голосования в россии — 2023
политика
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. На 12.00 мск явка на выборах в законодательное собрание Запорожской области превысила 60%, сообщила журналистам глава Избиркома региона Галина Катющенко. "Голосование продолжается и к этому часу (12.00 мск - ред.) явка на выборах в законодательное собрание Запорожской области составляет 63,25%, на выборах депутатов Мелитопольского городского совета первого созыва – 51,46%. Все избирательные участки открыты и продолжают работу", - заявила глава регионального Избиркома. Она напомнила, что у жителей области еще есть возможность проголосовать. "В сельских населенных пунктах участки будут открыты до 14 часов, в городах – до 16. У вас еще есть возможность прийти на участки и принять участие в голосовании", - сказала Катющенко. Местные выборы впервые проходят в Запорожской области как регионе РФ. На них изберут заксобрание и органы местного самоуправления. Досрочное голосование в регионе стартовало 31 августа, основным днем выборов станет 10 сентября. Голосование в финальный день выборов началось в 8 утра. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230909/organizatsiya-1895217723.html
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
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запорожская область, единый день голосования в россии — 2023, политика
Запорожская область, Единый день голосования в России — 2023, Политика
В Запорожской области явка на выборах превысила 60 процентов

Явка на выборах в законодательное собрание Запорожской области составила 63,25%

© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанкПечать бюллетеней для голосования на выборах
Печать бюллетеней для голосования на выборах - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Владислав Николаев
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Печать бюллетеней для голосования на выборах . Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. На 12.00 мск явка на выборах в законодательное собрание Запорожской области превысила 60%, сообщила журналистам глава Избиркома региона Галина Катющенко.
«
"Голосование продолжается и к этому часу (12.00 мск - ред.) явка на выборах в законодательное собрание Запорожской области составляет 63,25%, на выборах депутатов Мелитопольского городского совета первого созыва – 51,46%. Все избирательные участки открыты и продолжают работу", - заявила глава регионального Избиркома.
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Вчера, 17:38
Она напомнила, что у жителей области еще есть возможность проголосовать.
«
"В сельских населенных пунктах участки будут открыты до 14 часов, в городах – до 16. У вас еще есть возможность прийти на участки и принять участие в голосовании", - сказала Катющенко.
Местные выборы впервые проходят в Запорожской области как регионе РФ. На них изберут заксобрание и органы местного самоуправления. Досрочное голосование в регионе стартовало 31 августа, основным днем выборов станет 10 сентября.
Голосование в финальный день выборов началось в 8 утра.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
01:01
 
Запорожская областьЕдиный день голосования в России — 2023Политика
 
 
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