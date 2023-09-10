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Явка на выборах губернатора Самарской области превысила 40 процентов - РИА Новости, 10.09.2023
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12:51 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/vybory-1895314542.html
Явка на выборах губернатора Самарской области превысила 40 процентов
Явка на выборах губернатора Самарской области превысила 40 процентов - РИА Новости, 10.09.2023
Явка на выборах губернатора Самарской области превысила 40 процентов
Явка на выборах губернатора Самарской области в итоговый день голосования, по данным на 12.00 местного времени (11.00 мск), составила 41,32%, это 992 160... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T12:51
2023-09-10T12:51
политика
самарская область
дмитрий азаров
единый день голосования в россии — 2023
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САМАРА, 10 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Самарской области в итоговый день голосования, по данным на 12.00 местного времени (11.00 мск), составила 41,32%, это 992 160 человек, сообщил журналистам председатель избиркома региона Вадим Михеев. "Явка на выборах губернатора Самарской области на 12 часов итогового дня голосования составила 41,32%, это 992 160 человек", - сказал Михеев. На однодневных выборах губернатора Самарской области, которые прошли 9 сентября 2018 года, итоговая явка составила 48%. Выборы губернатора Самарской области проходят три дня, с 8 по 10 сентября. В регионе открылся 1751 избирательный участок. По данным на 1 июля, в Самарской области зарегистрировано 2 397 595 избирателей. Согласно данным избиркома, активнее всего голосуют жители сельских районов, к 12.00 (11.00 мск) здесь проголосовали 67,74% избирателей. Минимальная явка в Тольятти - 22,06%. В Самаре свои голоса отдали 34,78% избирателей, а в малых городах области - 45,38%. Среди районов региона самый высокий показатель по явке в Похвистневском районе - 86,57% проголосовавших избирателей. Самый минимальный - в центральном районе Тольятти – 20,85%. На пост главы региона претендуют пять человек: действующий губернатор Самарской области Дмитрий Азаров от "Единой России", депутаты губернской думы Алексей Лескин от КПРФ, Александр Степанов от ЛДПР, Михаил Маряхин от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", а также финансовый директор компании "КД ПМК" Сергей Пухаев от партии "Новые люди". "Кампания идет в строгом соответствии с законом. Нарушений, которые могли бы повлиять на ход избирательной кампании, нет", - уточнил глава регионального избиркома.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
https://ria.ru/20230910/gubernatory-1894746164.html
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политика, самарская область, дмитрий азаров, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Самарская область, Дмитрий Азаров, Единый день голосования в России — 2023
Явка на выборах губернатора Самарской области превысила 40 процентов

Явка на выборах губернатора Самарской области к 12:00 составила 41,32%

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЖурналисты в информационном центре Центральной избирательной комиссии России
Журналисты в информационном центре Центральной избирательной комиссии России - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Журналисты в информационном центре Центральной избирательной комиссии России
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САМАРА, 10 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Самарской области в итоговый день голосования, по данным на 12.00 местного времени (11.00 мск), составила 41,32%, это 992 160 человек, сообщил журналистам председатель избиркома региона Вадим Михеев.
«
"Явка на выборах губернатора Самарской области на 12 часов итогового дня голосования составила 41,32%, это 992 160 человек", - сказал Михеев.
На однодневных выборах губернатора Самарской области, которые прошли 9 сентября 2018 года, итоговая явка составила 48%.
Выборы губернатора Самарской области проходят три дня, с 8 по 10 сентября. В регионе открылся 1751 избирательный участок. По данным на 1 июля, в Самарской области зарегистрировано 2 397 595 избирателей.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
01:01
Согласно данным избиркома, активнее всего голосуют жители сельских районов, к 12.00 (11.00 мск) здесь проголосовали 67,74% избирателей. Минимальная явка в Тольятти - 22,06%. В Самаре свои голоса отдали 34,78% избирателей, а в малых городах области - 45,38%. Среди районов региона самый высокий показатель по явке в Похвистневском районе - 86,57% проголосовавших избирателей. Самый минимальный - в центральном районе Тольятти – 20,85%.
На пост главы региона претендуют пять человек: действующий губернатор Самарской области Дмитрий Азаров от "Единой России", депутаты губернской думы Алексей Лескин от КПРФ, Александр Степанов от ЛДПР, Михаил Маряхин от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", а также финансовый директор компании "КД ПМК" Сергей Пухаев от партии "Новые люди".
"Кампания идет в строгом соответствии с законом. Нарушений, которые могли бы повлиять на ход избирательной кампании, нет", - уточнил глава регионального избиркома.
Сотрудник типографии во время проверки бюллетеней для голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Процедура выборов губернаторов в России
01:45
 
ПолитикаСамарская областьДмитрий АзаровЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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