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Явка на выборах губернатора Псковской области превысила 23 процента - РИА Новости, 10.09.2023
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12:46 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/vybory-1895314163.html
Явка на выборах губернатора Псковской области превысила 23 процента
Явка на выборах губернатора Псковской области превысила 23 процента - РИА Новости, 10.09.2023
Явка на выборах губернатора Псковской области превысила 23 процента
Более 23% избирателей проголосовали к полудню на выборах губернатора Псковской области, свой голос отдали более 100 тысяч человек, обладающих избирательным... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T12:46
2023-09-10T12:46
политика
псковская область
михаил ведерников
единый день голосования в россии — 2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен – РИА Новости. Более 23% избирателей проголосовали к полудню на выборах губернатора Псковской области, свой голос отдали более 100 тысяч человек, обладающих избирательным правом, сообщает пресс-служба региональной избирательной комиссии. "Явка по выборам Губернатора Псковской области на 12:00 10 сентября составила 23,38%, проголосовало 105 977 избирателей", - говорится в сообщении. С помощью дистанционного электронного голосования свою волю изъявили 45 083 избирателей — 86,4% от числа зарегистрированных пользователей. Активнее всего голосуют избиратели Струго-Красненском районе Псковской области – явка здесь составила более 45%. На выборах губернатора Псковской области в 2018 году явка составила 36,91% избирателей или 195 407 избирателей. Всего же на предыдущих выборах на избирательные участки пришли 161 633 и 33 774 получили бюллетени вне участка. Трехдневное голосование в Псковской области проходит впервые. В 8 утра открылись 596 избирательных участков. Численность избирателей, зарегистрированных на территории Псковской области по состоянию на 1 января 2023 года, составила 509 048 человек. Жителям Псковской области предстоит выбрать губернатора и депутатов в органы местного самоуправления. На кресло главы региона претендуют 4 кандидата - действующий глава Михаил Ведерников (Единая Россия), Петр Алексеенко (КПРФ), Антон Минаков (ЛДПР) и Игорь Романов (партия Роста).
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
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политика, псковская область, михаил ведерников, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Псковская область, Михаил Ведерников, Единый день голосования в России — 2023
Явка на выборах губернатора Псковской области превысила 23 процента

Явка на выборах губернатора Псковской области на 12:00 составила 23,38%

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЖурналисты в Информационном центре Центральной избирательной комиссии России
Журналисты в Информационном центре Центральной избирательной комиссии России - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Журналисты в Информационном центре Центральной избирательной комиссии России
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен – РИА Новости. Более 23% избирателей проголосовали к полудню на выборах губернатора Псковской области, свой голос отдали более 100 тысяч человек, обладающих избирательным правом, сообщает пресс-служба региональной избирательной комиссии.
«
"Явка по выборам Губернатора Псковской области на 12:00 10 сентября составила 23,38%, проголосовало 105 977 избирателей", - говорится в сообщении.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
01:01
С помощью дистанционного электронного голосования свою волю изъявили 45 083 избирателей — 86,4% от числа зарегистрированных пользователей.
Активнее всего голосуют избиратели Струго-Красненском районе Псковской области – явка здесь составила более 45%.
На выборах губернатора Псковской области в 2018 году явка составила 36,91% избирателей или 195 407 избирателей. Всего же на предыдущих выборах на избирательные участки пришли 161 633 и 33 774 получили бюллетени вне участка. Трехдневное голосование в Псковской области проходит впервые.
В 8 утра открылись 596 избирательных участков. Численность избирателей, зарегистрированных на территории Псковской области по состоянию на 1 января 2023 года, составила 509 048 человек.
Жителям Псковской области предстоит выбрать губернатора и депутатов в органы местного самоуправления. На кресло главы региона претендуют 4 кандидата - действующий глава Михаил Ведерников (Единая Россия), Петр Алексеенко (КПРФ), Антон Минаков (ЛДПР) и Игорь Романов (партия Роста).
Сотрудник типографии во время проверки бюллетеней для голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Процедура выборов губернаторов в России
01:45
 
ПолитикаПсковская областьМихаил ВедерниковЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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