https://ria.ru/20230910/vybory-1895314163.html

Явка на выборах губернатора Псковской области превысила 23 процента

Явка на выборах губернатора Псковской области превысила 23 процента - РИА Новости, 10.09.2023

Явка на выборах губернатора Псковской области превысила 23 процента

Более 23% избирателей проголосовали к полудню на выборах губернатора Псковской области, свой голос отдали более 100 тысяч человек, обладающих избирательным... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T12:46

2023-09-10T12:46

2023-09-10T12:46

политика

псковская область

михаил ведерников

единый день голосования в россии — 2023

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен – РИА Новости. Более 23% избирателей проголосовали к полудню на выборах губернатора Псковской области, свой голос отдали более 100 тысяч человек, обладающих избирательным правом, сообщает пресс-служба региональной избирательной комиссии. "Явка по выборам Губернатора Псковской области на 12:00 10 сентября составила 23,38%, проголосовало 105 977 избирателей", - говорится в сообщении. С помощью дистанционного электронного голосования свою волю изъявили 45 083 избирателей — 86,4% от числа зарегистрированных пользователей. Активнее всего голосуют избиратели Струго-Красненском районе Псковской области – явка здесь составила более 45%. На выборах губернатора Псковской области в 2018 году явка составила 36,91% избирателей или 195 407 избирателей. Всего же на предыдущих выборах на избирательные участки пришли 161 633 и 33 774 получили бюллетени вне участка. Трехдневное голосование в Псковской области проходит впервые. В 8 утра открылись 596 избирательных участков. Численность избирателей, зарегистрированных на территории Псковской области по состоянию на 1 января 2023 года, составила 509 048 человек. Жителям Псковской области предстоит выбрать губернатора и депутатов в органы местного самоуправления. На кресло главы региона претендуют 4 кандидата - действующий глава Михаил Ведерников (Единая Россия), Петр Алексеенко (КПРФ), Антон Минаков (ЛДПР) и Игорь Романов (партия Роста).

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

https://ria.ru/20230910/gubernatory-1894746164.html

псковская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, псковская область, михаил ведерников, единый день голосования в россии — 2023