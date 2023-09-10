https://ria.ru/20230910/vybory-1895313846.html
Врио главы Чукотки Кузнецов лидирует на выборах губернатора региона
Врио главы Чукотки Кузнецов лидирует на выборах губернатора региона - РИА Новости, 10.09.2023
Врио главы Чукотки Кузнецов лидирует на выборах губернатора региона
Врио главы Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов (от партии "Единая Россия") лидирует на выборах губернатора региона с 57,16% голосов,... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T12:43
2023-09-10T12:43
2023-09-10T13:00
политика
единый день голосования в россии — 2023
владислав кузнецов
чукотский автономный округ
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Врио главы Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов (от партии "Единая Россия") лидирует на выборах губернатора региона с 57,16% голосов, свидетельствуют первые данные избиркома после обработки 1,79% протоколов.Согласно первым данным, на выборах главы Чукотки обработано 1,79% протоколов.Кузнецов набирает 57,16% голосов избирателей, Юлия Бутакова (ЛДПР) – 29,24% голосов, Владимир Гальцов (КПРФ) – 5,90% голосов, Александр Семериков ("Справедливая Россия - Патриоты - За Правду") – 5,90% голосов.
https://ria.ru/20230910/gubernatory-1894746164.html
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политика, единый день голосования в россии — 2023, владислав кузнецов, чукотский автономный округ
Политика, Единый день голосования в России — 2023, Владислав Кузнецов, Чукотский автономный округ
Врио главы Чукотки Кузнецов лидирует на выборах губернатора региона
Владислав Кузнецов лидирует на выборах губернатора региона с 57,16% голосов