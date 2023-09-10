https://ria.ru/20230910/vybory-1895309448.html

Французская журналистка: выборы в ДНР отвечают международным стандартам

Французская журналистка: выборы в ДНР отвечают международным стандартам - РИА Новости, 10.09.2023

Французская журналистка: выборы в ДНР отвечают международным стандартам

Выборы в Донецкой Народной Республике соответствуют международным стандартам, заявила РИА Новости работающая в регионе журналистка из Франции Кристель Нэан... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T12:08

2023-09-10T12:08

2023-09-10T14:05

политика

донецкая народная республика

франция

единый день голосования в россии — 2023

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ДОНЕЦК, 10 сен — РИА Новости. Выборы в Донецкой Народной Республике соответствуют международным стандартам, заявила РИА Новости работающая в регионе журналистка из Франции Кристель Нэан Карин. "Все сделано по международным стандартам", — сказала она. Она подчеркнула, что во время досрочного и выездного голосования удалось обеспечить тайну волеизъявления, хотя оно происходило за пределами избирательных участков. "Я смотрела, как работают мобильные избирательные комиссии, которые начали работать 31 августа. Видела, что у них есть ширмы, чтобы защищать тайну голосования. Это очень хорошо", — заявила Кристель Нэан Карин.Люди голосуют активно, а идея распределить избирателей по 11 дням досрочного и основного голосования была удачной с точки зрения обеспечения безопасности, уверена журналистка. "Люди не ходят большими группами <…> Меньше риск, что они попадут под обстрел. Мы видим, что сегодня опять ВСУ бомбят Донецк", — сказала она. По ее оценке, во время досрочного голосования и на избирательных участках члены комиссий очень внимательно относятся к удостоверению личности избирателей. "Смотрят документы, выдают бюллетени. Все нормально. Ничего не вижу такого, про что можно сказать, что что-то не в порядке", — добавила журналистка.Рисков того, что кто-то из избирателей за 11 дней проголосовал два или три раза, нет, несмотря на то что многие голосуют не по месту прописки, считает Кристель Нэан Карин. "Участки очень осторожны, есть связь между ними, так что все, по-моему, будет нормально", — надеется она. К тому же, по ее мнению, каждый избиратель расписывается в документах в избиркоме, поэтому они понимают свою ответственность. Выборы в единый день голосования проходят в большинстве регионов России. В ДНР они впервые проводятся по российскому законодательству. В республике предстоит избрать 90 депутатов Народного совета, а также советы 21 городского и муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь. На выборах в Народный совет избирком зарегистрировал 570 кандидатов от "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди". На 615 мандатов в муниципальных и городских советах претендует свыше трех тысяч кандидатов. Досрочное голосование в обстреливаемых районах ДНР проходило с 31 августа по 7 сентября. Кроме того, с 1 по 4 сентября в 81 регионе России работали 329 экстерриториальных участков. По итогам 9 сентября явка на выборы составила 74,01 процента.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

https://ria.ru/20230910/gubernatory-1894746164.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, донецкая народная республика, франция, единый день голосования в россии — 2023