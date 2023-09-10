https://ria.ru/20230910/vybory-1895305360.html

Воробьев проголосовал на выборах губернатора Подмосковья

Воробьев проголосовал на выборах губернатора Подмосковья - РИА Новости, 10.09.2023

Воробьев проголосовал на выборах губернатора Подмосковья

Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев написал в своем Telegram-канале, что посетил сегодня избирательный участок и вместе с супругой и... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T11:36

2023-09-10T11:36

2023-09-10T11:36

московская область (подмосковье)

егорьевск

истра

андрей воробьев

единый день голосования в россии — 2023

политика

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев написал в своем Telegram-канале, что посетил сегодня избирательный участок и вместе с супругой и дочерью проголосовал на выборах. "Вместе с супругой и дочерью проголосовали сегодня на выборах губернатора Московской области. Это возможность выразить свою позицию и повлиять на будущее региона", - отметил Воробьев. По данным Мособлизбиркома, в Единый день голосования на территории Подмосковья состоятся выборы в органы местного самоуправления в десяти городских округах: Богородский, Егорьевск, Истра, Красногорск, Лосино-Петровский, Можайский, Талдомский, Павлово-Посадский, Черноголовка, Лобня. Также в 2023 году состоятся выборы губернатора Московской области. Они будут проходить три дня - с 8 по 10 сентября. Отдать голоса за кандидатов можно будет как очно, так и онлайн. Для участия в электронном голосовании необходимо было подать заявление через портал "Госуслуги" в срок с 24 июля по 4 сентября.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895298782.html

московская область (подмосковье)

егорьевск

истра

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

московская область (подмосковье), егорьевск, истра, андрей воробьев, единый день голосования в россии — 2023, политика