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Воробьев проголосовал на выборах губернатора Подмосковья - РИА Новости, 10.09.2023
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11:36 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/vybory-1895305360.html
Воробьев проголосовал на выборах губернатора Подмосковья
Воробьев проголосовал на выборах губернатора Подмосковья - РИА Новости, 10.09.2023
Воробьев проголосовал на выборах губернатора Подмосковья
Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев написал в своем Telegram-канале, что посетил сегодня избирательный участок и вместе с супругой и... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T11:36
2023-09-10T11:36
московская область (подмосковье)
егорьевск
истра
андрей воробьев
единый день голосования в россии — 2023
политика
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев написал в своем Telegram-канале, что посетил сегодня избирательный участок и вместе с супругой и дочерью проголосовал на выборах. "Вместе с супругой и дочерью проголосовали сегодня на выборах губернатора Московской области. Это возможность выразить свою позицию и повлиять на будущее региона", - отметил Воробьев. По данным Мособлизбиркома, в Единый день голосования на территории Подмосковья состоятся выборы в органы местного самоуправления в десяти городских округах: Богородский, Егорьевск, Истра, Красногорск, Лосино-Петровский, Можайский, Талдомский, Павлово-Посадский, Черноголовка, Лобня. Также в 2023 году состоятся выборы губернатора Московской области. Они будут проходить три дня - с 8 по 10 сентября. Отдать голоса за кандидатов можно будет как очно, так и онлайн. Для участия в электронном голосовании необходимо было подать заявление через портал "Госуслуги" в срок с 24 июля по 4 сентября.
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московская область (подмосковье), егорьевск, истра, андрей воробьев, единый день голосования в россии — 2023, политика
Московская область (Подмосковье), Егорьевск, Истра, Андрей Воробьев, Единый день голосования в России — 2023, Политика
Воробьев проголосовал на выборах губернатора Подмосковья

Воробьев очно проголосовал на выборах губернатора Московской области

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев написал в своем Telegram-канале, что посетил сегодня избирательный участок и вместе с супругой и дочерью проголосовал на выборах.
"Вместе с супругой и дочерью проголосовали сегодня на выборах губернатора Московской области. Это возможность выразить свою позицию и повлиять на будущее региона", - отметил Воробьев.
По данным Мособлизбиркома, в Единый день голосования на территории Подмосковья состоятся выборы в органы местного самоуправления в десяти городских округах: Богородский, Егорьевск, Истра, Красногорск, Лосино-Петровский, Можайский, Талдомский, Павлово-Посадский, Черноголовка, Лобня.
Также в 2023 году состоятся выборы губернатора Московской области. Они будут проходить три дня - с 8 по 10 сентября. Отдать голоса за кандидатов можно будет как очно, так и онлайн. Для участия в электронном голосовании необходимо было подать заявление через портал "Госуслуги" в срок с 24 июля по 4 сентября.
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Московская область (Подмосковье)ЕгорьевскИстраАндрей ВоробьевЕдиный день голосования в России — 2023Политика
 
 
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