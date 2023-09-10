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Явка на выборах мэра Москвы по итогам второго дня составила 32,76 процента
Явка на выборах мэра Москвы по итогам второго дня составила 32,76 процента - РИА Новости, 10.09.2023
Явка на выборах мэра Москвы по итогам второго дня составила 32,76 процента
Явка на 20.00 второго дня выборов мэра Москвы составила 32,76%, больше всего голосуют на юго-востоке столицы, меньше всего - в центре, следует из данных... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T11:29
2023-09-10T11:29
2023-09-10T11:29
политика
москва
московская городская избирательная комиссия
единый день голосования в россии — 2023
госдума рф
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Явка на 20.00 второго дня выборов мэра Москвы составила 32,76%, больше всего голосуют на юго-востоке столицы, меньше всего - в центре, следует из данных Московской городской избирательной комиссии. "Количество избирателей, принявших участие в голосовании, и процент от общего числа внесенных в списки избирателей на 20.00 - 2514319, 32,76%", - говорится в таблице данных по состоянию на 20.00 субботы. Отмечается, что явка в районе Некрасовка на юго-востоке Москвы составляет 51,56%, в районе Арбат в центре Москвы - 18,57%. Выборы в России в большинстве регионов начались 8 сентября и продлятся по 10-е. В единый день голосования запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).
https://ria.ru/20230910/mer-1894747618.html
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политика, москва, московская городская избирательная комиссия, единый день голосования в россии — 2023, госдума рф
Политика, Москва, Московская городская избирательная комиссия, Единый день голосования в России — 2023, Госдума РФ
Явка на выборах мэра Москвы по итогам второго дня составила 32,76 процента
Избирком: явка на выборах мэра Москвы по итогам второго дня составила 32,76%