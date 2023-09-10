https://ria.ru/20230910/vybory-1895300477.html

Памфилова рассказала об обращениях из-за нарушений на выборах

Памфилова рассказала об обращениях из-за нарушений на выборах - РИА Новости, 10.09.2023

Памфилова рассказала об обращениях из-за нарушений на выборах

В ЦИК поступило 281 обращение о возможных нарушениях, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T11:03

2023-09-10T11:03

2023-09-10T11:03

политика

элла памфилова

единый день голосования в россии — 2023

цик рф

россия

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. В ЦИК поступило 281 обращение о возможных нарушениях, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "У нас обращений не так много в целом. На сей момент нам поступило 281 обращение, в которых, предположительно, могут быть указаны возможные нарушения. Из них 104 касались недостатков организации голосования в Москве", - сообщила Памфилова в ходе брифинга в информационном центре ЦИК, который работает на площадке медиагруппы "Россия сегодня". Остальные обращения, по данным главы ЦИК, касались возможных нарушений, связанных с вопросами агитации, информирования о месте голосования, оборудования избирательных участков, защиты прав наблюдателей, и носили в основном единичный характер. "По звонкам на нашу горячую линию всего на сей момент поступило 3395, основная часть принятых сообщений опять от избирателей Москвы", - привела Памфилова. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят в течение 3 дней - с 8 сентября, основной день - 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, элла памфилова, единый день голосования в россии — 2023, цик рф, россия