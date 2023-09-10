https://ria.ru/20230910/vybory-1895299263.html
Памфилова спрогнозировала рост явки на выборах к вечеру
Памфилова спрогнозировала рост явки на выборах к вечеру - РИА Новости, 10.09.2023
Памфилова спрогнозировала рост явки на выборах к вечеру
Явка на выборах по стране к вечеру существенно увеличится, считает председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T10:53
2023-09-10T10:53
2023-09-10T10:53
политика
россия
элла памфилова
госдума рф
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Явка на выборах по стране к вечеру существенно увеличится, считает председатель ЦИК Элла Памфилова. "Конечно, в этот основной день голосования придут многие... Мы с вами наблюдали, какая явка, ее динамика. Мы уверены, что к вечеру сегодня она (явка) существенно увеличится, поскольку, действительно, все регионы и там, где один день голосования, полноценно сегодня проводят этот день", - сказала она в ходе брифинга. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, элла памфилова, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Россия, Элла Памфилова, Госдума РФ, Единый день голосования в России — 2023
Памфилова спрогнозировала рост явки на выборах к вечеру
Памфилова: явка на выборах существенно увеличится к вечеру