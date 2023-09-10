https://ria.ru/20230910/vybory-1895299263.html

Памфилова спрогнозировала рост явки на выборах к вечеру

Памфилова спрогнозировала рост явки на выборах к вечеру - РИА Новости, 10.09.2023

Памфилова спрогнозировала рост явки на выборах к вечеру

Явка на выборах по стране к вечеру существенно увеличится, считает председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T10:53

2023-09-10T10:53

2023-09-10T10:53

политика

россия

элла памфилова

госдума рф

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Явка на выборах по стране к вечеру существенно увеличится, считает председатель ЦИК Элла Памфилова. "Конечно, в этот основной день голосования придут многие... Мы с вами наблюдали, какая явка, ее динамика. Мы уверены, что к вечеру сегодня она (явка) существенно увеличится, поскольку, действительно, все регионы и там, где один день голосования, полноценно сегодня проводят этот день", - сказала она в ходе брифинга. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, элла памфилова, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023