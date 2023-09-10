https://ria.ru/20230910/vybory-1895298782.html
Памфилова рассказала о кибератаках во время голосования
Памфилова рассказала о кибератаках во время голосования - РИА Новости, 10.09.2023
Памфилова рассказала о кибератаках во время голосования
Атаки на систему ДЭГ продолжаются – за 2 дня зафиксировано более 20 тысяч атак, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T10:50
2023-09-10T10:50
2023-09-10T10:50
политика
технологии
россия
элла памфилова
госдума рф
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Атаки на систему ДЭГ продолжаются – за 2 дня зафиксировано более 20 тысяч атак, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. "Атаки на систему ДЭГ продолжаются: за прошедшие 2 дня это уже более 20 тысяч таких атак. Их цель вполне понятна, в основном, это для того, чтобы сорвать именно электронное голосование. То есть именно на этот сайт больше всего атак", - сказала она в ходе брифинга. Памфилова отметила, что эти атаки остаются безуспешными. "Ничего у них (злоумышленников - ред.) не получилось и ничего у них не получится", - подчеркнула председатель ЦИК. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят в течение 3 дней - с 8 сентября, основной день - 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, технологии, россия, элла памфилова, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Технологии, Россия, Элла Памфилова, Госдума РФ, Единый день голосования в России — 2023
Памфилова рассказала о кибератаках во время голосования
Памфилова: за два дня голосования совершено более 20 тысяч атак на систему ДЭГ
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Атаки на систему ДЭГ продолжаются – за 2 дня зафиксировано более 20 тысяч атак, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Атаки на систему ДЭГ продолжаются: за прошедшие 2 дня это уже более 20 тысяч таких атак. Их цель вполне понятна, в основном, это для того, чтобы сорвать именно электронное голосование. То есть именно на этот сайт больше всего атак", - сказала она в ходе брифинга.
Памфилова отметила, что эти атаки остаются безуспешными.
«
"Ничего у них (злоумышленников - ред.) не получилось и ничего у них не получится", - подчеркнула председатель ЦИК.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят в течение 3 дней - с 8 сентября, основной день - 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Единый день голосования в России