https://ria.ru/20230910/vybory-1895298782.html

Памфилова рассказала о кибератаках во время голосования

Памфилова рассказала о кибератаках во время голосования - РИА Новости, 10.09.2023

Памфилова рассказала о кибератаках во время голосования

Атаки на систему ДЭГ продолжаются – за 2 дня зафиксировано более 20 тысяч атак, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T10:50

2023-09-10T10:50

2023-09-10T10:50

политика

технологии

россия

элла памфилова

госдума рф

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Атаки на систему ДЭГ продолжаются – за 2 дня зафиксировано более 20 тысяч атак, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. "Атаки на систему ДЭГ продолжаются: за прошедшие 2 дня это уже более 20 тысяч таких атак. Их цель вполне понятна, в основном, это для того, чтобы сорвать именно электронное голосование. То есть именно на этот сайт больше всего атак", - сказала она в ходе брифинга. Памфилова отметила, что эти атаки остаются безуспешными. "Ничего у них (злоумышленников - ред.) не получилось и ничего у них не получится", - подчеркнула председатель ЦИК. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят в течение 3 дней - с 8 сентября, основной день - 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, технологии, россия, элла памфилова, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023