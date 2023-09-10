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Самая высокая явка на довыборы в Госдуму наблюдается КЧР - РИА Новости, 10.09.2023
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10:49 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/vybory-1895298505.html
Самая высокая явка на довыборы в Госдуму наблюдается КЧР
Самая высокая явка на довыборы в Госдуму наблюдается КЧР - РИА Новости, 10.09.2023
Самая высокая явка на довыборы в Госдуму наблюдается КЧР
Самая высокая явка на довыборы в Госдуму в КЧР - 47,44%, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T10:49
2023-09-10T10:49
политика
россия
элла памфилова
госдума рф
карачаево-черкесская республика (кчр)
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Самая высокая явка на довыборы в Госдуму в КЧР - 47,44%, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "На дополнительных выборах депутатов Госдумы самая высокая явка в Карачаево-Черкесской Республике - 47,44%", - сообщила Памфилова на брифинге в информцентре ЦИК. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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политика, россия, элла памфилова, госдума рф, карачаево-черкесская республика (кчр)
Политика, Россия, Элла Памфилова, Госдума РФ, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
Самая высокая явка на довыборы в Госдуму наблюдается КЧР

Памфилова: самая высокая явка на довыборы в Госдуму наблюдается в КЧР

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Самая высокая явка на довыборы в Госдуму в КЧР - 47,44%, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
«
"На дополнительных выборах депутатов Госдумы самая высокая явка в Карачаево-Черкесской Республике - 47,44%", - сообщила Памфилова на брифинге в информцентре ЦИК.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
01:01
 
ПолитикаРоссияЭлла ПамфиловаГосдума РФКарачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
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