https://ria.ru/20230910/vybory-1895297991.html

Явка на выборах в ЛНР составила 65,16 процента

Явка на выборах в ЛНР составила 65,16 процента - РИА Новости, 10.09.2023

Явка на выборах в ЛНР составила 65,16 процента

Общая явка избирателей на 10.00 в воскресенье в ЛНР составила 65,16%, сообщили журналистам в избиркоме республики. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T10:44

2023-09-10T10:44

2023-09-10T10:44

луганская народная республика

единый день голосования в россии — 2023

политика

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ЛУГАНСК, 10 сен - РИА Новости. Общая явка избирателей на 10.00 в воскресенье в ЛНР составила 65,16%, сообщили журналистам в избиркоме республики. "По состоянию на 10.00 10 сентября, явка избирателей на выборах депутатов народного совета Луганской Народной Республики первого созыва составила 65,16%", - сказали в избиркоме ЛНР.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

луганская народная республика

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2023

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луганская народная республика, единый день голосования в россии — 2023, политика