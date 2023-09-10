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Явка на выборах в ЛНР составила 65,16 процента - РИА Новости, 10.09.2023
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10:44 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/vybory-1895297991.html
Явка на выборах в ЛНР составила 65,16 процента
Явка на выборах в ЛНР составила 65,16 процента - РИА Новости, 10.09.2023
Явка на выборах в ЛНР составила 65,16 процента
Общая явка избирателей на 10.00 в воскресенье в ЛНР составила 65,16%, сообщили журналистам в избиркоме республики. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T10:44
2023-09-10T10:44
луганская народная республика
единый день голосования в россии — 2023
политика
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ЛУГАНСК, 10 сен - РИА Новости. Общая явка избирателей на 10.00 в воскресенье в ЛНР составила 65,16%, сообщили журналистам в избиркоме республики. "По состоянию на 10.00 10 сентября, явка избирателей на выборах депутатов народного совета Луганской Народной Республики первого созыва составила 65,16%", - сказали в избиркоме ЛНР.
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луганская народная республика, единый день голосования в россии — 2023, политика
Луганская Народная Республика, Единый день голосования в России — 2023, Политика
Явка на выборах в ЛНР составила 65,16 процента

Избирком: общая явка на выборах в ЛНР составила 65,16 процента

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМужчина голосует на выборах в парламент и органы самоуправления на избирательном участке в ЛНР
Мужчина голосует на выборах в парламент и органы самоуправления на избирательном участке в ЛНР - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Мужчина голосует на выборах в парламент и органы самоуправления на избирательном участке в ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 сен - РИА Новости. Общая явка избирателей на 10.00 в воскресенье в ЛНР составила 65,16%, сообщили журналистам в избиркоме республики.
«
"По состоянию на 10.00 10 сентября, явка избирателей на выборах депутатов народного совета Луганской Народной Республики первого созыва составила 65,16%", - сказали в избиркоме ЛНР.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
01:01
 
Луганская Народная РеспубликаЕдиный день голосования в России — 2023Политика
 
 
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