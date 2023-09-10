https://ria.ru/20230910/vybory-1895297015.html

Избирательные участки открылись во всех 86 регионах, где проходят выборы

Избирательные участки открылись во всех 86 регионах, где проходят выборы - РИА Новости, 10.09.2023

Избирательные участки открылись во всех 86 регионах, где проходят выборы

Избирательные участки открылись во всех 86 регионах, где проходят выборы, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T10:26

2023-09-10T10:26

2023-09-10T10:26

политика

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

элла памфилова

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Избирательные участки открылись во всех 86 регионах, где проходят выборы, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. "Сейчас уже избирательные участки открылись во всех 86 регионах из 89, где у нас проходят те или иные выборы. Сегодня мы работаем очень насыщенно весь день", - сказала она в ходе брифинга. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, элла памфилова