https://ria.ru/20230910/vybory-1895297015.html
Избирательные участки открылись во всех 86 регионах, где проходят выборы
Избирательные участки открылись во всех 86 регионах, где проходят выборы - РИА Новости, 10.09.2023
Избирательные участки открылись во всех 86 регионах, где проходят выборы
Избирательные участки открылись во всех 86 регионах, где проходят выборы, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T10:26
2023-09-10T10:26
2023-09-10T10:26
политика
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
элла памфилова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895170672_0:100:3285:1948_1920x0_80_0_0_7b74c591b57dc071c2b036b459447862.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Избирательные участки открылись во всех 86 регионах, где проходят выборы, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. "Сейчас уже избирательные участки открылись во всех 86 регионах из 89, где у нас проходят те или иные выборы. Сегодня мы работаем очень насыщенно весь день", - сказала она в ходе брифинга. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895170672_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_dddba7887813c1a6d9ab0f4346184148.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, элла памфилова
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Элла Памфилова
Избирательные участки открылись во всех 86 регионах, где проходят выборы
Памфилова: избирательные участки открылись во всех регионах, где проходят выборы