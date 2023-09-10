Рейтинг@Mail.ru
Избирательные участки открылись во всех 86 регионах, где проходят выборы - РИА Новости, 10.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:26 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/vybory-1895297015.html
Избирательные участки открылись во всех 86 регионах, где проходят выборы
Избирательные участки открылись во всех 86 регионах, где проходят выборы - РИА Новости, 10.09.2023
Избирательные участки открылись во всех 86 регионах, где проходят выборы
Избирательные участки открылись во всех 86 регионах, где проходят выборы, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T10:26
2023-09-10T10:26
политика
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
элла памфилова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895170672_0:100:3285:1948_1920x0_80_0_0_7b74c591b57dc071c2b036b459447862.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Избирательные участки открылись во всех 86 регионах, где проходят выборы, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. "Сейчас уже избирательные участки открылись во всех 86 регионах из 89, где у нас проходят те или иные выборы. Сегодня мы работаем очень насыщенно весь день", - сказала она в ходе брифинга. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895170672_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_dddba7887813c1a6d9ab0f4346184148.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, элла памфилова
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Элла Памфилова
Избирательные участки открылись во всех 86 регионах, где проходят выборы

Памфилова: избирательные участки открылись во всех регионах, где проходят выборы

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛюди голосуют на выборах
Люди голосуют на выборах - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Люди голосуют на выборах. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Избирательные участки открылись во всех 86 регионах, где проходят выборы, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
«
"Сейчас уже избирательные участки открылись во всех 86 регионах из 89, где у нас проходят те или иные выборы. Сегодня мы работаем очень насыщенно весь день", - сказала она в ходе брифинга.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
01:01
 
ПолитикаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЭлла Памфилова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала