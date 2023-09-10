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ЦИК прогнозирует высокую явку на выборах в Москве - РИА Новости, 10.09.2023
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10:04 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/vybory-1895293376.html
ЦИК прогнозирует высокую явку на выборах в Москве
ЦИК прогнозирует высокую явку на выборах в Москве - РИА Новости, 10.09.2023
ЦИК прогнозирует высокую явку на выборах в Москве
Явка по Москве будет существенно выше результатов прежних лет, заявил замглавы ЦИК Николай Булаев. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T10:04
2023-09-10T10:04
политика
москва
николай булаев
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Явка по Москве будет существенно выше результатов прежних лет, заявил замглавы ЦИК Николай Булаев. "Сегодняшняя явка в Москве будет существенно выше той, что было в 2018 году. Я был на выборах мэра, уже сейчас она превышает ее на утро, за сегодняшний день она будет выше", - сказал Булаев журналистам в информцентре ЦИК. Как в свою очередь сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев, явка на выбора мэра Москвы сейчас уже выше, чем в 2018 и 2013 годах. "Можно уже сказать, что явка и в сравнении с предыдущими муниципальными выше, и тем более с выборами мэра в 2018 году и в 2013 году уже выше", - сказал Ковалев. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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политика, москва, николай булаев, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Москва, Николай Булаев, Единый день голосования в России — 2023
ЦИК прогнозирует высокую явку на выборах в Москве

Булаев: явка на выборах в Москве будет существенно выше результатов прежних лет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖенщины выходят после голосования на выборах мэра Москвы
Женщины выходят после голосования на выборах мэра Москвы - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Женщины выходят после голосования на выборах мэра Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Явка по Москве будет существенно выше результатов прежних лет, заявил замглавы ЦИК Николай Булаев.
«
"Сегодняшняя явка в Москве будет существенно выше той, что было в 2018 году. Я был на выборах мэра, уже сейчас она превышает ее на утро, за сегодняшний день она будет выше", - сказал Булаев журналистам в информцентре ЦИК.
Предварительные результаты выборов мэра Москвы на инфоэкране в Информационном центре ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Процедура выборов мэра Москвы
01:30
Как в свою очередь сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев, явка на выбора мэра Москвы сейчас уже выше, чем в 2018 и 2013 годах.
«
"Можно уже сказать, что явка и в сравнении с предыдущими муниципальными выше, и тем более с выборами мэра в 2018 году и в 2013 году уже выше", - сказал Ковалев.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
 
ПолитикаМоскваНиколай БулаевЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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