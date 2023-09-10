https://ria.ru/20230910/vybory-1895293376.html

ЦИК прогнозирует высокую явку на выборах в Москве

ЦИК прогнозирует высокую явку на выборах в Москве - РИА Новости, 10.09.2023

ЦИК прогнозирует высокую явку на выборах в Москве

Явка по Москве будет существенно выше результатов прежних лет, заявил замглавы ЦИК Николай Булаев. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T10:04

2023-09-10T10:04

2023-09-10T10:04

политика

москва

николай булаев

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Явка по Москве будет существенно выше результатов прежних лет, заявил замглавы ЦИК Николай Булаев. "Сегодняшняя явка в Москве будет существенно выше той, что было в 2018 году. Я был на выборах мэра, уже сейчас она превышает ее на утро, за сегодняшний день она будет выше", - сказал Булаев журналистам в информцентре ЦИК. Как в свою очередь сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев, явка на выбора мэра Москвы сейчас уже выше, чем в 2018 и 2013 годах. "Можно уже сказать, что явка и в сравнении с предыдущими муниципальными выше, и тем более с выборами мэра в 2018 году и в 2013 году уже выше", - сказал Ковалев. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230910/mer-1894747618.html

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политика, москва, николай булаев, единый день голосования в россии — 2023