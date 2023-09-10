Рейтинг@Mail.ru
Замглавы ЦИК отметил высокую активность избирателей в новых регионах - РИА Новости, 10.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:57 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/vybory-1895291826.html
Замглавы ЦИК отметил высокую активность избирателей в новых регионах
Замглавы ЦИК отметил высокую активность избирателей в новых регионах - РИА Новости, 10.09.2023
Замглавы ЦИК отметил высокую активность избирателей в новых регионах
Активность избирателей в новых регионах существенно выше, чем в других субъектах, сообщил замглавы Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T09:57
2023-09-10T09:57
политика
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
николай булаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895178011_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0b5eb0ccd6f6621a891da3eb99e02b0d.jpg
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Активность избирателей в новых регионах существенно выше, чем в других субъектах, сообщил замглавы Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев. "Мы смотрим внимательно за тем, что происходит в четырех новых субъектах РФ. Активность избирателей там значительно выше, чем в других субъектах", - сообщил Булаев журналистам в информцентре ЦИК. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895178011_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f2cbdd2f46ce68cbdd99ecf56bf6d8d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, николай булаев
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Николай Булаев
Замглавы ЦИК отметил высокую активность избирателей в новых регионах

Булаев: активность избирателей в новых регионах выше, чем в других субъектах

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкУрны для выездного голосования во время выборов в парламент и органы самоуправления в Единый день голосования на избирательном участке в Волновахе
Урны для выездного голосования во время выборов в парламент и органы самоуправления в Единый день голосования на избирательном участке в Волновахе - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Урны для выездного голосования во время выборов в парламент и органы самоуправления в Единый день голосования на избирательном участке в Волновахе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Активность избирателей в новых регионах существенно выше, чем в других субъектах, сообщил замглавы Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев.
«
"Мы смотрим внимательно за тем, что происходит в четырех новых субъектах РФ. Активность избирателей там значительно выше, чем в других субъектах", - сообщил Булаев журналистам в информцентре ЦИК.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
01:01
 
ПолитикаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаНиколай Булаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала