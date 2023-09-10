https://ria.ru/20230910/vybory-1895291826.html

Замглавы ЦИК отметил высокую активность избирателей в новых регионах

Замглавы ЦИК отметил высокую активность избирателей в новых регионах - РИА Новости, 10.09.2023

Замглавы ЦИК отметил высокую активность избирателей в новых регионах

Активность избирателей в новых регионах существенно выше, чем в других субъектах, сообщил замглавы Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T09:57

2023-09-10T09:57

2023-09-10T09:57

политика

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

николай булаев

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Активность избирателей в новых регионах существенно выше, чем в других субъектах, сообщил замглавы Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев. "Мы смотрим внимательно за тем, что происходит в четырех новых субъектах РФ. Активность избирателей там значительно выше, чем в других субъектах", - сообщил Булаев журналистам в информцентре ЦИК. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, николай булаев