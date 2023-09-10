https://ria.ru/20230910/vybory-1895284746.html

В Запорожской области открылись 482 избирательных участка

В Запорожской области открылись 482 избирательных участка - РИА Новости, 10.09.2023

В Запорожской области открылись 482 избирательных участка

В Запорожской области в единый день голосования открылись 482 избирательных участка, сообщила журналистам глава избирательной комиссии региона Галина Катющенко. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T09:09

2023-09-10T09:09

2023-09-10T09:09

политика

запорожская область

единый день голосования в россии — 2023

россия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. В Запорожской области в единый день голосования открылись 482 избирательных участка, сообщила журналистам глава избирательной комиссии региона Галина Катющенко. "К этому часу на территории Запорожской области открыты все участки, где жители региона могут проголосовать в единый день голосования. Все меры безопасности обеспечены, члены избирательных комиссий ждут избирателей. Всего открыло 482 участка. У каждого есть уникальная возможность стать частью исторического события. Сегодня мы с вами выбираем будущее. Будущее, к которому мы сделали первый шаг год назад, и теперь мы не должны оставаться равнодушными", - сказала она. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, запорожская область, единый день голосования в россии — 2023, россия