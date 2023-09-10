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В Запорожской области открылись 482 избирательных участка - РИА Новости, 10.09.2023
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09:09 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/vybory-1895284746.html
В Запорожской области открылись 482 избирательных участка
В Запорожской области открылись 482 избирательных участка - РИА Новости, 10.09.2023
В Запорожской области открылись 482 избирательных участка
В Запорожской области в единый день голосования открылись 482 избирательных участка, сообщила журналистам глава избирательной комиссии региона Галина Катющенко. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T09:09
2023-09-10T09:09
политика
запорожская область
единый день голосования в россии — 2023
россия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. В Запорожской области в единый день голосования открылись 482 избирательных участка, сообщила журналистам глава избирательной комиссии региона Галина Катющенко. "К этому часу на территории Запорожской области открыты все участки, где жители региона могут проголосовать в единый день голосования. Все меры безопасности обеспечены, члены избирательных комиссий ждут избирателей. Всего открыло 482 участка. У каждого есть уникальная возможность стать частью исторического события. Сегодня мы с вами выбираем будущее. Будущее, к которому мы сделали первый шаг год назад, и теперь мы не должны оставаться равнодушными", - сказала она. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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политика, запорожская область, единый день голосования в россии — 2023, россия
Политика, Запорожская область, Единый день голосования в России — 2023, Россия
В Запорожской области открылись 482 избирательных участка

Глава ЦИК Катющенко: в Запорожской области открылись 482 участка для голосования

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПамятник Членам первого Бердянского совета на площади Единства в Бердянске. На втором плане – здание Бердянского горисполкома
Памятник Членам первого Бердянского совета на площади Единства в Бердянске. На втором плане – здание Бердянского горисполкома - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Памятник Членам первого Бердянского совета на площади Единства в Бердянске. На втором плане – здание Бердянского горисполкома. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. В Запорожской области в единый день голосования открылись 482 избирательных участка, сообщила журналистам глава избирательной комиссии региона Галина Катющенко.
«
"К этому часу на территории Запорожской области открыты все участки, где жители региона могут проголосовать в единый день голосования. Все меры безопасности обеспечены, члены избирательных комиссий ждут избирателей. Всего открыло 482 участка. У каждого есть уникальная возможность стать частью исторического события. Сегодня мы с вами выбираем будущее. Будущее, к которому мы сделали первый шаг год назад, и теперь мы не должны оставаться равнодушными", - сказала она.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
01:01
 
ПолитикаЗапорожская областьЕдиный день голосования в России — 2023Россия
 
 
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