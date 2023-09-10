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В Москве на выборах проголосовали более 2,6 миллиона человек
В Москве на выборах проголосовали более 2,6 миллиона человек - РИА Новости, 10.09.2023
В Москве на выборах проголосовали более 2,6 миллиона человек
Количество проголосовавших на выборах мэра в Москве превышает 2,6 миллиона человек, явка неплохая, сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T08:53
2023-09-10T08:53
2023-09-10T09:15
политика
москва
единый день голосования в россии — 2023
ольга кириллова
мосгоризбирком
госдума рф
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Количество проголосовавших на выборах мэра в Москве превышает 2,6 миллиона человек, явка неплохая, сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова."Вчера к исходу дня это было 335 791 голос был отдан на бумажных бюллетенях, поэтому мы видим, что количество проголосовавших в Москве превышает 2,6 миллиона человек, поэтому считаем, что явка неплохая, и надеемся, что она станет еще лучше", - заявила она.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, единый день голосования в россии — 2023, ольга кириллова, мосгоризбирком, госдума рф
Политика, Москва, Единый день голосования в России — 2023, Ольга Кириллова, Мосгоризбирком, Госдума РФ
В Москве на выборах проголосовали более 2,6 миллиона человек
Кириллова: число проголосовавших в Москве превысило 2 миллиона 600 тысяч человек