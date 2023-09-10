https://ria.ru/20230910/vybory-1895279970.html

В Москве на выборах проголосовали более 2,6 миллиона человек

В Москве на выборах проголосовали более 2,6 миллиона человек - РИА Новости, 10.09.2023

В Москве на выборах проголосовали более 2,6 миллиона человек

Количество проголосовавших на выборах мэра в Москве превышает 2,6 миллиона человек, явка неплохая, сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T08:53

2023-09-10T08:53

2023-09-10T09:15

политика

москва

единый день голосования в россии — 2023

ольга кириллова

мосгоризбирком

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894944862_0:174:3000:1862_1920x0_80_0_0_bb43eee568c6f179d223bd49b83e5d17.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Количество проголосовавших на выборах мэра в Москве превышает 2,6 миллиона человек, явка неплохая, сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова."Вчера к исходу дня это было 335 791 голос был отдан на бумажных бюллетенях, поэтому мы видим, что количество проголосовавших в Москве превышает 2,6 миллиона человек, поэтому считаем, что явка неплохая, и надеемся, что она станет еще лучше", - заявила она.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, москва, единый день голосования в россии — 2023, ольга кириллова, мосгоризбирком, госдума рф