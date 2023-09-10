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Явка на выборах главы Колымы за два дня составила 29,03 процента - РИА Новости, 10.09.2023
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07:30 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/vybory-1895272911.html
Явка на выборах главы Колымы за два дня составила 29,03 процента
Явка на выборах главы Колымы за два дня составила 29,03 процента - РИА Новости, 10.09.2023
Явка на выборах главы Колымы за два дня составила 29,03 процента
Явка на трехдневных выборах губернатора Магаданской области на воскресенье 15.00 (7.00 мск) составила 29,03 %, сообщил РИА Новости председатель облизбиркома... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T07:30
2023-09-10T07:30
политика
магаданская область
сергей носов
единая россия
лдпр
кпрф
единый день голосования в россии — 2023
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МАГАДАН, 10 сен - РИА Новости. Явка на трехдневных выборах губернатора Магаданской области на воскресенье 15.00 (7.00 мск) составила 29,03 %, сообщил РИА Новости председатель облизбиркома Николай Жуков. На должность губернатора Магаданской области претендуют четыре кандидата. Это действующий губернатор Сергей Носов, выдвинутый партией "Единая Россия", кандидат от партии "Справедливая Россия-За правду", член совета регионального отделения партии, сотрудник МагаданНИРО Олег Прикоки, руководитель фракции ЛДПР в магаданской областной думе Роман Исаев и руководитель фракции КПРФ в областном законотворческом собрании Сергей Гончаренко. "Проголосовали 29,03% от общего числа избирателей или 28 тысяч 92 человека. Нарушений не зафиксировано. Обращения жителей касаются в основном уточнений места голосования", - сказал собеседник агентства. На однодневных выборах губернатора Магаданской области в 2018 году итоговая явка составила 39,5%. В этом году избиратели голосуют три дня.
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политика, магаданская область, сергей носов, единая россия, лдпр, кпрф, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Магаданская область, Сергей Носов, Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, Единый день голосования в России — 2023
Явка на выборах главы Колымы за два дня составила 29,03 процента

На выборах главы Колымы за два дня проголосовали 29,03 процента избирателей

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области | Перейти в медиабанкЧлен избирательной комиссии
Член избирательной комиссии - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
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Член избирательной комиссии. Архивное фото
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МАГАДАН, 10 сен - РИА Новости. Явка на трехдневных выборах губернатора Магаданской области на воскресенье 15.00 (7.00 мск) составила 29,03 %, сообщил РИА Новости председатель облизбиркома Николай Жуков.
На должность губернатора Магаданской области претендуют четыре кандидата. Это действующий губернатор Сергей Носов, выдвинутый партией "Единая Россия", кандидат от партии "Справедливая Россия-За правду", член совета регионального отделения партии, сотрудник МагаданНИРО Олег Прикоки, руководитель фракции ЛДПР в магаданской областной думе Роман Исаев и руководитель фракции КПРФ в областном законотворческом собрании Сергей Гончаренко.
"Проголосовали 29,03% от общего числа избирателей или 28 тысяч 92 человека. Нарушений не зафиксировано. Обращения жителей касаются в основном уточнений места голосования", - сказал собеседник агентства.
На однодневных выборах губернатора Магаданской области в 2018 году итоговая явка составила 39,5%. В этом году избиратели голосуют три дня.
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Явка на выборах главы Хакасии составляет почти 23 процента
07:02
 
ПолитикаМагаданская областьСергей НосовЕдиная РоссияЛДПРКПРФЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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