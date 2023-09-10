https://ria.ru/20230910/vybory-1895272911.html

Явка на выборах главы Колымы за два дня составила 29,03 процента

Явка на выборах главы Колымы за два дня составила 29,03 процента - РИА Новости, 10.09.2023

Явка на выборах главы Колымы за два дня составила 29,03 процента

Явка на трехдневных выборах губернатора Магаданской области на воскресенье 15.00 (7.00 мск) составила 29,03 %, сообщил РИА Новости председатель облизбиркома... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T07:30

2023-09-10T07:30

2023-09-10T07:30

политика

магаданская область

сергей носов

единая россия

лдпр

кпрф

единый день голосования в россии — 2023

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МАГАДАН, 10 сен - РИА Новости. Явка на трехдневных выборах губернатора Магаданской области на воскресенье 15.00 (7.00 мск) составила 29,03 %, сообщил РИА Новости председатель облизбиркома Николай Жуков. На должность губернатора Магаданской области претендуют четыре кандидата. Это действующий губернатор Сергей Носов, выдвинутый партией "Единая Россия", кандидат от партии "Справедливая Россия-За правду", член совета регионального отделения партии, сотрудник МагаданНИРО Олег Прикоки, руководитель фракции ЛДПР в магаданской областной думе Роман Исаев и руководитель фракции КПРФ в областном законотворческом собрании Сергей Гончаренко. "Проголосовали 29,03% от общего числа избирателей или 28 тысяч 92 человека. Нарушений не зафиксировано. Обращения жителей касаются в основном уточнений места голосования", - сказал собеседник агентства. На однодневных выборах губернатора Магаданской области в 2018 году итоговая явка составила 39,5%. В этом году избиратели голосуют три дня.

https://ria.ru/20230910/khakasiya-1895270280.html

магаданская область

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политика, магаданская область, сергей носов, единая россия, лдпр, кпрф, единый день голосования в россии — 2023