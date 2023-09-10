Рейтинг@Mail.ru
Нарышкин обвинил Запад в шулерстве при рейтинговании ведущих вузов мира - РИА Новости, 10.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:46 10.09.2023 (обновлено: 04:10 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/vuzy-1895262547.html
Нарышкин обвинил Запад в шулерстве при рейтинговании ведущих вузов мира
Нарышкин обвинил Запад в шулерстве при рейтинговании ведущих вузов мира - РИА Новости, 10.09.2023
Нарышкин обвинил Запад в шулерстве при рейтинговании ведущих вузов мира
Запад занимается шулерством в рейтинговании ведущих вузов мира, препятствует развитию нацсистем образования, сообщил в рамках Восточного экономического форума... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T03:46
2023-09-10T04:10
сергей нарышкин
дальневосточный федеральный университет
россия
азия
владивосток
вэф-2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727502542_0:155:2824:1744_1920x0_80_0_0_3c6b359a2f96065713e48554437dc812.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Запад занимается шулерством в рейтинговании ведущих вузов мира, препятствует развитию нацсистем образования, сообщил в рамках Восточного экономического форума директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Серьезным вызовом являются неоколниальные подходы в сферах образования и науки, необъективность, перерастающая порой в шулерство при рейтинговании ведущих университетов мира, препятствование развитию национальных систем образования и недобросовестное переманивание талантливой молодёжи из стран Азии и Африки", - сказал Нарышкин на конференции "Колониализм на Востоке и его влияние на современный мир" на ВЭФ.VIII Восточный экономический форум проходит 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230904/granty-1894178300.html
россия
азия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727502542_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_da37df8136136f9c73f835d817ae0b37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей нарышкин, дальневосточный федеральный университет, россия, азия, владивосток, вэф-2023
Сергей Нарышкин, Дальневосточный федеральный университет, Россия, Азия, Владивосток, ВЭФ-2023
Нарышкин обвинил Запад в шулерстве при рейтинговании ведущих вузов мира

Нарышкин: Запад занимается шулерством в рейтинговании ведущих вузов мира

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Запад занимается шулерством в рейтинговании ведущих вузов мира, препятствует развитию нацсистем образования, сообщил в рамках Восточного экономического форума директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Серьезным вызовом являются неоколниальные подходы в сферах образования и науки, необъективность, перерастающая порой в шулерство при рейтинговании ведущих университетов мира, препятствование развитию национальных систем образования и недобросовестное переманивание талантливой молодёжи из стран Азии и Африки", - сказал Нарышкин на конференции "Колониализм на Востоке и его влияние на современный мир" на ВЭФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Путин поручил увеличить размер грантов для научных исследований в вузах
4 сентября, 19:43
VIII Восточный экономический форум проходит 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
 
Сергей НарышкинДальневосточный федеральный университетРоссияАзияВладивостокВЭФ-2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала