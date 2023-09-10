https://ria.ru/20230910/vuzy-1895262547.html
Нарышкин обвинил Запад в шулерстве при рейтинговании ведущих вузов мира
Нарышкин обвинил Запад в шулерстве при рейтинговании ведущих вузов мира - РИА Новости, 10.09.2023
Нарышкин обвинил Запад в шулерстве при рейтинговании ведущих вузов мира
Запад занимается шулерством в рейтинговании ведущих вузов мира, препятствует развитию нацсистем образования, сообщил в рамках Восточного экономического форума... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T03:46
2023-09-10T03:46
2023-09-10T04:10
сергей нарышкин
дальневосточный федеральный университет
россия
азия
владивосток
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Запад занимается шулерством в рейтинговании ведущих вузов мира, препятствует развитию нацсистем образования, сообщил в рамках Восточного экономического форума директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Серьезным вызовом являются неоколниальные подходы в сферах образования и науки, необъективность, перерастающая порой в шулерство при рейтинговании ведущих университетов мира, препятствование развитию национальных систем образования и недобросовестное переманивание талантливой молодёжи из стран Азии и Африки", - сказал Нарышкин на конференции "Колониализм на Востоке и его влияние на современный мир" на ВЭФ.VIII Восточный экономический форум проходит 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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сергей нарышкин, дальневосточный федеральный университет, россия, азия, владивосток, вэф-2023
Сергей Нарышкин, Дальневосточный федеральный университет, Россия, Азия, Владивосток, ВЭФ-2023
Нарышкин обвинил Запад в шулерстве при рейтинговании ведущих вузов мира
Нарышкин: Запад занимается шулерством в рейтинговании ведущих вузов мира