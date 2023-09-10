https://ria.ru/20230910/vtb-1895340091.html

Первая гибридная аудитория открыта в ДВФУ при поддержке ВТБ

Первая гибридная аудитория открыта в ДВФУ при поддержке ВТБ - РИА Новости, 10.09.2023

Первая гибридная аудитория открыта в ДВФУ при поддержке ВТБ

В Школе экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в рамках ВЭФ открыта гибридная аудитория, созданная при поддержке ВТБ,... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T14:48

2023-09-10T14:48

2023-09-10T14:48

общество

дальний восток

втб

санкт-петербургский государственный университет

дальневосточный федеральный университет

ольга дергунова

борис коробец

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844307799_263:218:3517:2048_1920x0_80_0_0_406df3311b169c595017c018c6558379.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В Школе экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в рамках ВЭФ открыта гибридная аудитория, созданная при поддержке ВТБ, сообщает банк. Аудитория оборудована комплексом современных мультимедийных систем, который позволяет не только проводить занятия очно, но и открывает новые возможности для развития дистанционного образования. Как отметили в ВТБ, аудитория создана на основе концепции Высшей школы менеджмента СПбГУ. Высокотехнологичное оборудование позволяет проводить интерактивные образовательные активности, мероприятия с онлайн-участниками. Аудитория построена по принципам self-service — ее использование требует особой подготовки преподавателей и не предполагает постоянного сопровождения работы со стороны ИТ-службы. "ВТБ видит свою задачу в том, чтобы сделать Дальний Восток не дальним. Использование технологий гибридного обучения обеспечивает одинаковые возможности по доступу к самому современному образовательному контенту и лучшим преподавателям студентам в любой точке нашей страны. Открытость ДВФУ к внедрению инноваций, готовность вовлекать бизнес в развитие программ обучения создают для студентов и слушателей дополнительные преимущества и открывают новые возможности. ВТБ рад развивать партнерство с ДВФУ и вместе решать задачу по развитию сильных кадров для сильной экономики страны", — приводятся в сообщении слова заместителя председателя правления банка ВТБ, директора ВШМ СПбГУ Ольги Дергуновой. Как отметил ректор ДВФУ Борис Коробец, гибридная аудитория позволит вывести дистанционное образование на принципиально новый уровень. "Это не только инфраструктурное изменение, это перезагрузка подхода к проектированию образовательного процесса и педагогическому дизайну. Активное использование гибридной аудитории позволит охватить новые целевые аудитории, повысить мобильность студентов. В настоящее время это особенно важно для укрепления взаимодействия не только с российскими университетами, но и зарубежными", — цитируются в сообщении его слова. В гибридной аудитории уже прошли успешные защиты выпускных работ студентов ДВФУ совместной с Высшей школой экономики двудипломной программы, мероприятия летней школы по городской экономике с подключением онлайн-участников и онлайн-спикеров. В дальнейшем в ДВФУ планируется развитие концепции гибридного обучения, в том числе это касается реализации дисциплин и сетевых образовательных программ в гибридном формате. Привлечение внешних преподавателей-экспертов и экспертов-практиков позволит повысить качество образования. В этом году, благодаря реализуемой в университете политике "Восточный вектор", преподаватели Восточного института и Института математики и компьютерных наук будут проводить занятия на базе гибридной аудитории не только студентам ДВФУ, но и студентам вузов-партнеров в странах АТР. В ВТБ напомнили, что банк сотрудничает с Дальневосточным федеральным университетом с 2012 года. Банк входит в состав Попечительского совета ДВФУ, участвует в формировании эндаумент-фонда вуза. Общий вклад ВТБ в Фонд целевого капитала – 230 миллионов рублей, доход от которых будет направлен на финансирование перспективных научных проектов и конкурсной поддержки фундаментальных и поисковых исследований по приоритетным областям развития ДВФУ.

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, дальний восток, втб, санкт-петербургский государственный университет, дальневосточный федеральный университет, ольга дергунова, борис коробец