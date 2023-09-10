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"Зубы дракона". В США удивились странному поведению ВСУ перед наступлением - РИА Новости, 10.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:28 10.09.2023 (обновлено: 16:00 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/vsu-1895345573.html
"Зубы дракона". В США удивились странному поведению ВСУ перед наступлением
"Зубы дракона". В США удивились странному поведению ВСУ перед наступлением - РИА Новости, 10.09.2023
"Зубы дракона". В США удивились странному поведению ВСУ перед наступлением
Бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона удивила тактика ВСУ, которые не стали даже пытаться атаковать российскую линию обороны в момент ее подготовки. Таким... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T15:28
2023-09-10T16:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
нато
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона удивила тактика ВСУ, которые не стали даже пытаться атаковать российскую линию обороны в момент ее подготовки. Таким мнением он поделился в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Не похоже, чтобы Россия строила ее (линию обороны. — Прим. ред.) в тайне. &lt;…&gt; За все это время Украина даже не пыталась атаковать эти позиции ракетами или артиллерией. Чего они ожидали? Было очевидно, что они могли хотя бы попытаться сорвать подготовку, но они не пошли на это", — сказал эксперт.Он назвал разведывательной халатностью тот факт, что американские и украинские официальные лица не смогли должным образом оценить мощь обороны противника. Российские войска открыто укрепляли позиции: привозили и заливали бетон, рыли окопы, врывали в землю "зубы дракона", выставляя их целыми рядами, пояснил он."Теперь &lt;…&gt; ВСУ обнаружили, что они не могут прорвать даже первую линию", — заключил Джонсон.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Как отмечал Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут о провале летней кампании киевского режима, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
https://ria.ru/20230909/poteri-1895199735.html
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украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
"Зубы дракона". В США удивились странному поведению ВСУ перед наступлением

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ даже не пытались сорвать подготовку обороны России

© AP Photo / LIBKOSУкраинский солдат в окопе на линии фронта в Запорожской области
Украинский солдат в окопе на линии фронта в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинский солдат в окопе на линии фронта в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона удивила тактика ВСУ, которые не стали даже пытаться атаковать российскую линию обороны в момент ее подготовки. Таким мнением он поделился в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
"Не похоже, чтобы Россия строила ее (линию обороны. — Прим. ред.) в тайне. <…> За все это время Украина даже не пыталась атаковать эти позиции ракетами или артиллерией. Чего они ожидали? Было очевидно, что они могли хотя бы попытаться сорвать подготовку, но они не пошли на это", — сказал эксперт.
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Он назвал разведывательной халатностью тот факт, что американские и украинские официальные лица не смогли должным образом оценить мощь обороны противника. Российские войска открыто укрепляли позиции: привозили и заливали бетон, рыли окопы, врывали в землю "зубы дракона", выставляя их целыми рядами, пояснил он.
"Теперь <…> ВСУ обнаружили, что они не могут прорвать даже первую линию", — заключил Джонсон.
ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Как отмечал Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут о провале летней кампании киевского режима, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТО
 
 
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