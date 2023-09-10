Киев раскрыл планы ВСУ на зиму
Глава ГУР Буданов заявил о планах ВСУ продолжить контранступление зимой
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признал в интервью Reuters, что контрнаступление ВСУ идет медленно, но будет продолжаться и с наступлением холодов.
"Боевые действия будут продолжаться в том или ином виде. В холоде, сырости и грязи сражаться сложнее", — сказал он.
При этом глава ГУР добавил, что контрнаступление происходит медленнее, чем он ожидал. По словам Буданова, помимо минных полей, ключевым фактором, замедляющим продвижение украинских войск, стали российские беспилотники.
ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но ни на одном направлении им не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал.
По данным российского Минобороны на начало сентября, за все это время ВСУ потеряли не менее 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. На днях стало известно и о первом уничтоженном британском танке Challenger 2.