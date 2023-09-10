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Президент Индонезии призвал мировое сообщество остановить все войны - РИА Новости, 10.09.2023
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07:07 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/voyny-1895270696.html
Президент Индонезии призвал мировое сообщество остановить все войны
Президент Индонезии призвал мировое сообщество остановить все войны - РИА Новости, 10.09.2023
Президент Индонезии призвал мировое сообщество остановить все войны
Президент Индонезии Джоко Видодо призвал мировое сообщество остановить все войны для достижения благополучного и мирного будущего, передает агентство ANTARA со... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T07:07
2023-09-10T07:07
индонезия
нью-дели
индия
джоко видодо
нарендра моди
большая двадцатка
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен – РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо призвал мировое сообщество остановить все войны для достижения благополучного и мирного будущего, передает агентство ANTARA со ссылкой на министерство информации Индонезии. Во время выступления на второй сессии саммита G20, получившей название "Одна семья", Видодо рассказал об индонезийском видении идеальной "семьи" стран мира. По его словам, такая семья должна иметь своей целью создание благополучной и мирной жизни. "Мы должны остановить войны, твердо придерживаться международного права и работать вместе", - пояснил политик. Президент Видодо подчеркнул, что в настоящее время Индонезия видит АСЕАН "якорем региональной стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе". Мир, по словам президента, в настоящее время нуждается в "безопасном убежище" - и таким "нейтрализатором" региональной напряженности может стать Индонезия. Саммит "Большой двадцатки" в Нью-Дели начался в субботу и официально завершится в воскресенье. Вчера премьер-министр Нарендра Моди объявил, что страны "Большой двадцатки" приняли на основе 100% консенсуса декларацию саммита. Индия приняла председательство в G20 1 декабря прошлого года, и около 200 встреч, связанных с G20, были организованы в 60 городах по всей стране.
https://ria.ru/20230711/uregulirovanie-1883513829.html
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индонезия, нью-дели, индия, джоко видодо, нарендра моди, большая двадцатка, в мире
Индонезия, Нью-Дели, Индия, Джоко Видодо, Нарендра Моди, Большая двадцатка, В мире
Президент Индонезии призвал мировое сообщество остановить все войны

Президент Индонезии Видодо на саммите G20 призвал мир остановить все войны

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Индонезии Джоко Видодо
Президент Индонезии Джоко Видодо - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Индонезии Джоко Видодо. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен – РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо призвал мировое сообщество остановить все войны для достижения благополучного и мирного будущего, передает агентство ANTARA со ссылкой на министерство информации Индонезии.
Во время выступления на второй сессии саммита G20, получившей название "Одна семья", Видодо рассказал об индонезийском видении идеальной "семьи" стран мира. По его словам, такая семья должна иметь своей целью создание благополучной и мирной жизни.
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"Мы должны остановить войны, твердо придерживаться международного права и работать вместе", - пояснил политик.
Президент Видодо подчеркнул, что в настоящее время Индонезия видит АСЕАН "якорем региональной стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе". Мир, по словам президента, в настоящее время нуждается в "безопасном убежище" - и таким "нейтрализатором" региональной напряженности может стать Индонезия.
Саммит "Большой двадцатки" в Нью-Дели начался в субботу и официально завершится в воскресенье. Вчера премьер-министр Нарендра Моди объявил, что страны "Большой двадцатки" приняли на основе 100% консенсуса декларацию саммита.
Индия приняла председательство в G20 1 декабря прошлого года, и около 200 встреч, связанных с G20, были организованы в 60 городах по всей стране.
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ИндонезияНью-ДелиИндияДжоко ВидодоНарендра МодиБольшая двадцаткаВ мире
 
 
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