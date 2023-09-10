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В войне с Россией Европа проиграла самой себе

В войне с Россией Европа проиграла самой себе - РИА Новости, 10.09.2023

В войне с Россией Европа проиграла самой себе

Ели, пили, веселились — подсчитали и прослезились: в результате танцев под американскую дудку (или банджо) экономика Старого континента, всех 27 стран, входящих РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T08:00

2023-09-10T08:00

2023-09-10T08:03

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Ели, пили, веселились — подсчитали и прослезились: в результате танцев под американскую дудку (или банджо) экономика Старого континента, всех 27 стран, входящих без пропуска в "райский сад", отстала от заокеанского собрата на 80 процентов.Итальянцы в расчете ВВП на душу населения живут как в самом бедном штате США Миссисипи, Франция — чуть получше, она между Айдахо и Арканзасом, а Германия, этот локомотив европейской экономики, "жемчужина промышленного потенциала ЕС", живет как Оклахома.Бывшая метрополия, Соединенное Королевство, скатилась в нищету в сравнении с любым штатом своей когда-то колонии.А ведь пятнадцать лет назад, в эпоху экономического кризиса, который устроен был Штатами, американский и общеевропейский ВВП все в том же "душевом" расчете были практически равными.Идея создания сообщества, этих "Соединенных Штатов Европы", возникшая после Второй мировой войны, имела сугубо экономический смысл. История про "обнимитесь, миллионы, слейтесь в радости одной" не была и изначально политической. Отцы-основатели ЕС прекрасно понимали, что соблюсти баланс сил, чтобы играть в геополитику, можно лишь на основе могущественной экономики. Поэтому, собственно, Европа стремилась, с одной стороны, сохранить свое влияние в Африке (дешевые, если не дармовые, ресурсы) и вести "восточную политику", под которой подразумевалось тесное экономическое сотрудничество с СССР.И, как показал нефтяной кризис полувековой давности, когда в Америке начался реальный ад, связанный с отсутствием топлива на заправках (эмбарго на поставки ввели арабские страны — члены ОПЕК за поддержку Израиля), страны Общего рынка ("девичья фамилия" ЕС) поступили правильно, сохранив снабжение энергоносителями по советскому трубопроводу. Экономика США скатилась в пропасть.Экономическое могущество Старого Света категорически не понравилось тем, кто привел к власти Рейгана и кого принято в политологии называть неоконсерваторами, или, для краткости, неоконами. Сорок лет назад они поставили себе цель разрушить общеевропейскую экономику, привязав принимающих решения еэсовских политиков к себе, а с другой стороны, оторвав Европу от СССР.В ход пускались любые предлоги — не та степень "свободы выезда за рубеж"? Вот вам поправка Джексона — Вэника! Слишком резвые поставки сырого топлива в Западную Европу? Вот вам санкции на нефте- и газовые трубы большого диаметра! Под музыку о "евроатлантической солидарности" и потому, что ФРГ де-факто оставалась под американской оккупацией, Вашингтону и этого добиться удалось. В результате сложной внешней игры своих политических противников СССР рухнул. Россия была экономической развалиной, и ее, как слабую и растерянную, неоконы мечтали подсадить на иглу финансовых подачек, траншей и кредитов, быстро-быстро окружив НАТО. Проект "Украина" вначале опробовался на России. Но Россия из морока "общечеловеческих ценностей" и тенет "европейской мечты" выскочить сумела. Получив, и абсолютно справедливо, награду за победу. Практически полный экономический и политический суверенитет, который предполагает абсолютную свободу в решениях любого уровня. При этом наши стартовые условия были худшими, чем у южной соседки, плюс мы за всех еще платили по кредитам. Справились и тут.Пятнадцать лет назад, когда у ЕС от страха тряслись все поджилки, Россия была тихой гаванью для инвесторов, у нас ничего не падало, дивиденды были щедрыми и вообще праздник был на нашей улице.Это опять не понравилось Америке, поэтому, отряхнув пыль со старых методичек, неоконы пошли в атаку. По всем фронтам. Они, чтобы быть в курсе всего обсуждаемого в ЕС, не стеснялись прослушек и нескольких французских президентов, и ведомства федерального канцлера. Разумеется, шпионские операции велись и в Брюсселе как центре принятия решений.Неоконы выводили из игры самостоятельных политиков во Франции накануне выборов (вспомним истории про Стросс-Кана и Саркози), они оказывали давление на немецкий истеблишмент и в результате своих действий получили абсолютно ручных евробюрократов на самых высоких постах. Все остальное — технические вопросы. Главное, что страны — члены ЕС и так-то не обладали самостоятельностью, а к началу текущего десятилетия вся экономика, включая финансовые организации, была связана неоконами по рукам и ногам. Даже нынешние рестрикции, первые пакеты их, принимались под контролем американских смотрящих.И вот он, час расплаты.Страны еврозоны, которые 15 лет назад обладали ВВП в тринадцать с небольшим триллионов евро, сегодня, пыхтя изо всех сил, увеличили его на два жалких триллиона, тогда как Америка приумножила свой ВВП почти вдвое (с 13,8 до 26,9 триллиона евро, притом что население США меньше общеевропейского в полтора раза).Дальше можно кричать на всех перекрестках, что это все временно, что экономика "циклична", что Европа — "райский сад, за забором которого джунгли", но нисходящий вектор изменить невозможно просто потому, что ресурсов у Европы своих нет. Поэтому ей уготована судьба либо СССР конца 80-х, либо России самого начала 90-х. Ну или Украины начала нулевых.Американцы в своем репертуаре: вначале придушить союзника, предать его интересы, а потом предложить, как и принято, выбор — быть заживо утопленным, расстрелянным или повешенным. Короче, быть уничтоженным экономически, а значит, годящимся лишь на роль коллективного политического вассала.

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

цены на нефть, россия, евросоюз, европа, опек, ссср, нато, аналитика