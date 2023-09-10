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Гостей Восточного экономического форума угостили российскими винами - РИА Новости, 10.09.2023
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03:50 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/vino-1895262679.html
Гостей Восточного экономического форума угостили российскими винами
Гостей Восточного экономического форума угостили российскими винами - РИА Новости, 10.09.2023
Гостей Восточного экономического форума угостили российскими винами
Гостей и участников Восточного экономического форума угощают винами России на тематической площадке "Виноград", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T03:50
2023-09-10T03:50
краснодарский край
россия
владивосток
михаил николаев
александр аристов
россельхозбанк
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Гостей и участников Восточного экономического форума угощают винами России на тематической площадке "Виноград", передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня мы представляем на совместном стенде Россельхозбанка и Росконгресса - тематической площадке "Виноград" - вина Краснодарского края и вина Крыма. Это одни из лучших образцов, которые существуют в России. Это бренды, которые уже зарекомендовали себя, их любит аудитория и потребители", - рассказали РИА Новости на стенде. Там отметили, что гостям предлагают вина Рема Акчурина, Михаила Николаева и сыновей, Александра Аристова и другие. "Все посетители площадки "Виноград" могут прийти и продегустировать вина. Завтра в программе у нас будут шеф-сомелье, которые смогут рассказать про эти вина. Сегодня будут мероприятия для СМИ с участием приморского винодела, который сможет рассказать про винодельни Дальнего Востока", - добавили на стенде. В меню на площадке "Виноград" - игристые вина, например, "Шато Тамань Селек блан", экстра брют розовое и брют белое "Высокий берег" и другие, а также тихие вина: "Шардоне", "Шато Тамань. Верт", "Высокий берег. Мерло" и другие. VIII Восточный экономический форум состоится 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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краснодарский край, россия, владивосток, михаил николаев, александр аристов, россельхозбанк, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Краснодарский край, Россия, Владивосток, Михаил Николаев, Александр Аристов, Россельхозбанк, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
Гостей Восточного экономического форума угостили российскими винами

Гостей и участников ВЭФ-2023 угощают винами России на площадке "Виноград"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДевушка встречает участников Восточного экономического форума в аэропорту "Кневичи" во Владивостоке
Девушка встречает участников Восточного экономического форума в аэропорту Кневичи во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Девушка встречает участников Восточного экономического форума в аэропорту "Кневичи" во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Гостей и участников Восточного экономического форума угощают винами России на тематической площадке "Виноград", передает корреспондент РИА Новости.
«
"Сегодня мы представляем на совместном стенде Россельхозбанка и Росконгресса - тематической площадке "Виноград" - вина Краснодарского края и вина Крыма. Это одни из лучших образцов, которые существуют в России. Это бренды, которые уже зарекомендовали себя, их любит аудитория и потребители", - рассказали РИА Новости на стенде.
Там отметили, что гостям предлагают вина Рема Акчурина, Михаила Николаева и сыновей, Александра Аристова и другие.
"Все посетители площадки "Виноград" могут прийти и продегустировать вина. Завтра в программе у нас будут шеф-сомелье, которые смогут рассказать про эти вина. Сегодня будут мероприятия для СМИ с участием приморского винодела, который сможет рассказать про винодельни Дальнего Востока", - добавили на стенде.
В меню на площадке "Виноград" - игристые вина, например, "Шато Тамань Селек блан", экстра брют розовое и брют белое "Высокий берег" и другие, а также тихие вина: "Шардоне", "Шато Тамань. Верт", "Высокий берег. Мерло" и другие.
VIII Восточный экономический форум состоится 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
Баннер с символикой Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
В рамках ВЭФ-2023 впервые пройдет "День сокола"
00:13
 
Краснодарский крайРоссияВладивостокМихаил НиколаевАлександр АристовРоссельхозбанкДальневосточный федеральный университетВЭФ-2023
 
 
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