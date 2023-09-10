https://ria.ru/20230910/vino-1895262679.html

Гостей Восточного экономического форума угостили российскими винами

Гостей Восточного экономического форума угостили российскими винами - РИА Новости, 10.09.2023

Гостей Восточного экономического форума угостили российскими винами

Гостей и участников Восточного экономического форума угощают винами России на тематической площадке "Виноград", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T03:50

2023-09-10T03:50

2023-09-10T03:50

краснодарский край

россия

владивосток

михаил николаев

александр аристов

россельхозбанк

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Гостей и участников Восточного экономического форума угощают винами России на тематической площадке "Виноград", передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня мы представляем на совместном стенде Россельхозбанка и Росконгресса - тематической площадке "Виноград" - вина Краснодарского края и вина Крыма. Это одни из лучших образцов, которые существуют в России. Это бренды, которые уже зарекомендовали себя, их любит аудитория и потребители", - рассказали РИА Новости на стенде. Там отметили, что гостям предлагают вина Рема Акчурина, Михаила Николаева и сыновей, Александра Аристова и другие. "Все посетители площадки "Виноград" могут прийти и продегустировать вина. Завтра в программе у нас будут шеф-сомелье, которые смогут рассказать про эти вина. Сегодня будут мероприятия для СМИ с участием приморского винодела, который сможет рассказать про винодельни Дальнего Востока", - добавили на стенде. В меню на площадке "Виноград" - игристые вина, например, "Шато Тамань Селек блан", экстра брют розовое и брют белое "Высокий берег" и другие, а также тихие вина: "Шардоне", "Шато Тамань. Верт", "Высокий берег. Мерло" и другие. VIII Восточный экономический форум состоится 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

https://ria.ru/20230910/vef-2023-1895253108.html

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краснодарский край, россия, владивосток, михаил николаев, александр аристов, россельхозбанк, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023