Гостей Восточного экономического форума угостили российскими винами
Гостей и участников ВЭФ-2023 угощают винами России на площадке "Виноград"
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДевушка встречает участников Восточного экономического форума в аэропорту "Кневичи" во Владивостоке
Девушка встречает участников Восточного экономического форума в аэропорту "Кневичи" во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Гостей и участников Восточного экономического форума угощают винами России на тематической площадке "Виноград", передает корреспондент РИА Новости.
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"Сегодня мы представляем на совместном стенде Россельхозбанка и Росконгресса - тематической площадке "Виноград" - вина Краснодарского края и вина Крыма. Это одни из лучших образцов, которые существуют в России. Это бренды, которые уже зарекомендовали себя, их любит аудитория и потребители", - рассказали РИА Новости на стенде.
Там отметили, что гостям предлагают вина Рема Акчурина, Михаила Николаева и сыновей, Александра Аристова и другие.
"Все посетители площадки "Виноград" могут прийти и продегустировать вина. Завтра в программе у нас будут шеф-сомелье, которые смогут рассказать про эти вина. Сегодня будут мероприятия для СМИ с участием приморского винодела, который сможет рассказать про винодельни Дальнего Востока", - добавили на стенде.
В меню на площадке "Виноград" - игристые вина, например, "Шато Тамань Селек блан", экстра брют розовое и брют белое "Высокий берег" и другие, а также тихие вина: "Шардоне", "Шато Тамань. Верт", "Высокий берег. Мерло" и другие.
VIII Восточный экономический форум состоится 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.