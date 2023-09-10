https://ria.ru/20230910/vertolet-1895384131.html

В Вологодской области упал вертолет, есть пострадавшие

В Вологодской области упал вертолет, есть пострадавшие - РИА Новости, 10.09.2023

В Вологодской области упал вертолет, есть пострадавшие

Один человек пропал без вести и двое получили травмы при крушении вертолета в районе озера Воже Вологодской области, возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T19:00

2023-09-10T19:00

2023-09-10T19:59

происшествия

вологодская область

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Один человек пропал без вести и двое получили травмы при крушении вертолета в районе озера Воже Вологодской области, возбуждено уголовное дело, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.По его данным, крушение вертолета Robinson произошло в воскресенье в районе озера Воже, на борту находились три человека."В результате происшествия двое граждан получили различные травмы и им оказывается медицинская помощь, еще один человек на данный момент числится пропавшим без вести", - говорится в сообщении.Ярославский следственный отдел Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ на транспорте завел уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации".Следователи рассматривают в качестве одной из причин происшествия "низкое снижение вертолета над водой", отмечается в сообщении. На месте происшествия работают следователи. Идет установление обстоятельств ЧП.Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

https://ria.ru/20230829/vertolet-1892974509.html

вологодская область

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происшествия, вологодская область, следственный комитет россии (ск рф)