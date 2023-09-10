https://ria.ru/20230910/vef-2023-1895265315.html

В рамках ВЭФ-2023 открылась выставка "Улица Дальнего Востока"

В рамках ВЭФ-2023 открылась выставка "Улица Дальнего Востока" - РИА Новости, 10.09.2023

В рамках ВЭФ-2023 открылась выставка "Улица Дальнего Востока"

Официальная церемония открытия прошла в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2023), который проходит во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T05:17

2023-09-10T05:17

2023-09-10T05:17

владивосток

хабаровский край

россия

юрий трутнев

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Официальная церемония открытия прошла в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2023), который проходит во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. Официальная церемония началась с небольшого концертного выступления дальневосточных творческих коллективов с исполнением гимна. Своё видеоприветствие гостям выставки направил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. "Мы просто хотели поделиться с вами нашей любовью, любовью к родной земле: к Чукотке и Камчатке, Еврейской автономной области и Хабаровскому краю, ко всем дальневосточным регионам, к лесам, городам, рекам, людям. Мы хотим, чтобы вы прикоснулись к этой любви, почувствовали ее. Почувствовали любовь к нашей великой Родине", - сказал он в обращении. Традиционно все 11 регионов Дальнего Востока представили свои павильоны на выставке. Около павильона Приморского края женщины плетут маскировочные сети, а еще здесь можно поиграть в настольные игры. Рядом с экспозицией Амурской области, где в числе прочего представлены продукты местного производства, можно получить памятную монету к 50-летию БАМа - ее выкуют прямо при счастливом обладателе. "Любимцем публики" стал производящийся для нужд спецоперации в Хабаровском крае багги "Ерофей" - многие гости мероприятия фотографируются на его фоне. Впечатляюще выглядит экспозиция Бурятии, чей павильон оформлен с использованием национальных мотивов, а также установлена юрта, в которой посетители могут увидеть предметы быта, как старинные, так и современные, в том числе изделия из нефрита. Рядом с юртой соседствуют высокотехнологичные современные вертолеты от Улан-Удэнского авиазавода. Кроме того, в этом году с участием Камчатского края на "Улице Дальнего Востока" впервые открылся Дом сокола, где можно вживую посмотреть на птиц семейства соколиных и узнать о них и истории соколиной охоты в целом. На сценах некоторых регионов уже начались выступления артистов. Свои экспозиции представили также Минпромторг, Минспорт. Павильон Минвостокразаития "Душа России. Север" посвящен быту, творчеству и образу жизни коренных малочисленных народов. До 13 сентября включительно экспозиции смогут посетить участники и гости ВЭФ. А с 14 по 17 сентября "Улица Дальнего Востока" будет открыта для жителей и гостей Приморья. Для посещения выставки в эти дни необходимо пройти регистрацию на сайте. VIII Восточный экономический форум пройдет 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230910/vino-1895262679.html

https://ria.ru/20230910/vef-2023-1895253108.html

https://ria.ru/20230908/forum-1894876578.html

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владивосток, хабаровский край, россия, юрий трутнев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2023