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В рамках ВЭФ-2023 открылась выставка "Улица Дальнего Востока" - РИА Новости, 10.09.2023
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05:17 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/vef-2023-1895265315.html
В рамках ВЭФ-2023 открылась выставка "Улица Дальнего Востока"
В рамках ВЭФ-2023 открылась выставка "Улица Дальнего Востока" - РИА Новости, 10.09.2023
В рамках ВЭФ-2023 открылась выставка "Улица Дальнего Востока"
Официальная церемония открытия прошла в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2023), который проходит во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T05:17
2023-09-10T05:17
владивосток
хабаровский край
россия
юрий трутнев
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Официальная церемония открытия прошла в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2023), который проходит во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. Официальная церемония началась с небольшого концертного выступления дальневосточных творческих коллективов с исполнением гимна. Своё видеоприветствие гостям выставки направил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. "Мы просто хотели поделиться с вами нашей любовью, любовью к родной земле: к Чукотке и Камчатке, Еврейской автономной области и Хабаровскому краю, ко всем дальневосточным регионам, к лесам, городам, рекам, людям. Мы хотим, чтобы вы прикоснулись к этой любви, почувствовали ее. Почувствовали любовь к нашей великой Родине", - сказал он в обращении. Традиционно все 11 регионов Дальнего Востока представили свои павильоны на выставке. Около павильона Приморского края женщины плетут маскировочные сети, а еще здесь можно поиграть в настольные игры. Рядом с экспозицией Амурской области, где в числе прочего представлены продукты местного производства, можно получить памятную монету к 50-летию БАМа - ее выкуют прямо при счастливом обладателе. "Любимцем публики" стал производящийся для нужд спецоперации в Хабаровском крае багги "Ерофей" - многие гости мероприятия фотографируются на его фоне. Впечатляюще выглядит экспозиция Бурятии, чей павильон оформлен с использованием национальных мотивов, а также установлена юрта, в которой посетители могут увидеть предметы быта, как старинные, так и современные, в том числе изделия из нефрита. Рядом с юртой соседствуют высокотехнологичные современные вертолеты от Улан-Удэнского авиазавода. Кроме того, в этом году с участием Камчатского края на "Улице Дальнего Востока" впервые открылся Дом сокола, где можно вживую посмотреть на птиц семейства соколиных и узнать о них и истории соколиной охоты в целом. На сценах некоторых регионов уже начались выступления артистов. Свои экспозиции представили также Минпромторг, Минспорт. Павильон Минвостокразаития "Душа России. Север" посвящен быту, творчеству и образу жизни коренных малочисленных народов. До 13 сентября включительно экспозиции смогут посетить участники и гости ВЭФ. А с 14 по 17 сентября "Улица Дальнего Востока" будет открыта для жителей и гостей Приморья. Для посещения выставки в эти дни необходимо пройти регистрацию на сайте. VIII Восточный экономический форум пройдет 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230910/vino-1895262679.html
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владивосток, хабаровский край, россия, юрий трутнев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Владивосток, Хабаровский край, Россия, Юрий Трутнев, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
В рамках ВЭФ-2023 открылась выставка "Улица Дальнего Востока"

В рамках Восточного экономического форума прошла официальная церемония открытия

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Официальная церемония открытия прошла в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2023), который проходит во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Официальная церемония началась с небольшого концертного выступления дальневосточных творческих коллективов с исполнением гимна. Своё видеоприветствие гостям выставки направил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Девушка встречает участников Восточного экономического форума в аэропорту Кневичи во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
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"Мы просто хотели поделиться с вами нашей любовью, любовью к родной земле: к Чукотке и Камчатке, Еврейской автономной области и Хабаровскому краю, ко всем дальневосточным регионам, к лесам, городам, рекам, людям. Мы хотим, чтобы вы прикоснулись к этой любви, почувствовали ее. Почувствовали любовь к нашей великой Родине", - сказал он в обращении.
Традиционно все 11 регионов Дальнего Востока представили свои павильоны на выставке. Около павильона Приморского края женщины плетут маскировочные сети, а еще здесь можно поиграть в настольные игры. Рядом с экспозицией Амурской области, где в числе прочего представлены продукты местного производства, можно получить памятную монету к 50-летию БАМа - ее выкуют прямо при счастливом обладателе.
"Любимцем публики" стал производящийся для нужд спецоперации в Хабаровском крае багги "Ерофей" - многие гости мероприятия фотографируются на его фоне. Впечатляюще выглядит экспозиция Бурятии, чей павильон оформлен с использованием национальных мотивов, а также установлена юрта, в которой посетители могут увидеть предметы быта, как старинные, так и современные, в том числе изделия из нефрита. Рядом с юртой соседствуют высокотехнологичные современные вертолеты от Улан-Удэнского авиазавода.
Кроме того, в этом году с участием Камчатского края на "Улице Дальнего Востока" впервые открылся Дом сокола, где можно вживую посмотреть на птиц семейства соколиных и узнать о них и истории соколиной охоты в целом.
Баннер с символикой Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
В рамках ВЭФ-2023 впервые пройдет "День сокола"
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На сценах некоторых регионов уже начались выступления артистов.
Свои экспозиции представили также Минпромторг, Минспорт. Павильон Минвостокразаития "Душа России. Север" посвящен быту, творчеству и образу жизни коренных малочисленных народов.
До 13 сентября включительно экспозиции смогут посетить участники и гости ВЭФ. А с 14 по 17 сентября "Улица Дальнего Востока" будет открыта для жителей и гостей Приморья. Для посещения выставки в эти дни необходимо пройти регистрацию на сайте.
VIII Восточный экономический форум пройдет 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Баннер с символикой Восточного экономического форума - 2023 на улице во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
На ВЭФ в Приморье ожидают представителей десяти стран Азии
8 сентября, 04:02
 
ВладивостокХабаровский крайРоссияЮрий ТрутневМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Дальневосточный федеральный университетВЭФ-2023
 
 
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