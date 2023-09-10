В рамках ВЭФ-2023 открылась выставка "Улица Дальнего Востока"
В рамках Восточного экономического форума прошла официальная церемония открытия
Владивосток. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Официальная церемония открытия прошла в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2023), который проходит во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Официальная церемония началась с небольшого концертного выступления дальневосточных творческих коллективов с исполнением гимна. Своё видеоприветствие гостям выставки направил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"Мы просто хотели поделиться с вами нашей любовью, любовью к родной земле: к Чукотке и Камчатке, Еврейской автономной области и Хабаровскому краю, ко всем дальневосточным регионам, к лесам, городам, рекам, людям. Мы хотим, чтобы вы прикоснулись к этой любви, почувствовали ее. Почувствовали любовь к нашей великой Родине", - сказал он в обращении.
Традиционно все 11 регионов Дальнего Востока представили свои павильоны на выставке. Около павильона Приморского края женщины плетут маскировочные сети, а еще здесь можно поиграть в настольные игры. Рядом с экспозицией Амурской области, где в числе прочего представлены продукты местного производства, можно получить памятную монету к 50-летию БАМа - ее выкуют прямо при счастливом обладателе.
"Любимцем публики" стал производящийся для нужд спецоперации в Хабаровском крае багги "Ерофей" - многие гости мероприятия фотографируются на его фоне. Впечатляюще выглядит экспозиция Бурятии, чей павильон оформлен с использованием национальных мотивов, а также установлена юрта, в которой посетители могут увидеть предметы быта, как старинные, так и современные, в том числе изделия из нефрита. Рядом с юртой соседствуют высокотехнологичные современные вертолеты от Улан-Удэнского авиазавода.
Кроме того, в этом году с участием Камчатского края на "Улице Дальнего Востока" впервые открылся Дом сокола, где можно вживую посмотреть на птиц семейства соколиных и узнать о них и истории соколиной охоты в целом.
На сценах некоторых регионов уже начались выступления артистов.
Свои экспозиции представили также Минпромторг, Минспорт. Павильон Минвостокразаития "Душа России. Север" посвящен быту, творчеству и образу жизни коренных малочисленных народов.
До 13 сентября включительно экспозиции смогут посетить участники и гости ВЭФ. А с 14 по 17 сентября "Улица Дальнего Востока" будет открыта для жителей и гостей Приморья. Для посещения выставки в эти дни необходимо пройти регистрацию на сайте.
VIII Восточный экономический форум пройдет 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.