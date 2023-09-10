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Делегация Китая прибыла на ВЭФ - РИА Новости, 10.09.2023
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09:50 10.09.2023 (обновлено: 10:13 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/vef-1895291465.html
Делегация Китая прибыла на ВЭФ
Делегация Китая прибыла на ВЭФ - РИА Новости, 10.09.2023
Делегация Китая прибыла на ВЭФ
Делегация КНР во главе с вице-премьером Госсовета Китая Чжан Гоцином прибыла во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме, сообщает правительство РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T09:50
2023-09-10T10:13
китай
владивосток
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Делегация КНР во главе с вице-премьером Госсовета Китая Чжан Гоцином прибыла во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме, сообщает правительство Приморья в Telegram-канале."В Приморье прибыла делегация участников ВЭФ-2023 из Китая во главе с вице-премьером Госсовета КНР, членом Политбюро ЦК КПК Чжан Гоцином", - говорится в сообщении.VIII Восточный экономический форум состоится 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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китай, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Китай, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
Делегация Китая прибыла на ВЭФ

Делегация КНР во главе с вице-премьером Госсовета Чжан Гоцином прибыла на ВЭФ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчастники Восточного экономического форума во Владивостоке
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Делегация КНР во главе с вице-премьером Госсовета Китая Чжан Гоцином прибыла во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме, сообщает правительство Приморья в Telegram-канале.
"В Приморье прибыла делегация участников ВЭФ-2023 из Китая во главе с вице-премьером Госсовета КНР, членом Политбюро ЦК КПК Чжан Гоцином", - говорится в сообщении.
VIII Восточный экономический форум состоится 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
 
КитайВладивостокДальневосточный федеральный университетВЭФ-2023
 
 
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