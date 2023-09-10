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Делегация Китая прибыла на ВЭФ

Делегация Китая прибыла на ВЭФ - РИА Новости, 10.09.2023

Делегация Китая прибыла на ВЭФ

Делегация КНР во главе с вице-премьером Госсовета Китая Чжан Гоцином прибыла во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме, сообщает правительство РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T09:50

2023-09-10T09:50

2023-09-10T10:13

китай

владивосток

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Делегация КНР во главе с вице-премьером Госсовета Китая Чжан Гоцином прибыла во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме, сообщает правительство Приморья в Telegram-канале."В Приморье прибыла делегация участников ВЭФ-2023 из Китая во главе с вице-премьером Госсовета КНР, членом Политбюро ЦК КПК Чжан Гоцином", - говорится в сообщении.VIII Восточный экономический форум состоится 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

китай

владивосток

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китай, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023