https://ria.ru/20230910/valyuta-1895063340.html

Новые потрясения. Что будет с рублем после решения ЦБ

Новые потрясения. Что будет с рублем после решения ЦБ - РИА Новости, 10.09.2023

Новые потрясения. Что будет с рублем после решения ЦБ

С 14 по 22 сентября Центробанк увеличит продажу иностранной валюты почти в десять раз. Это позволит удовлетворить потребности инвесторов и поддержать курс... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T08:00

2023-09-10T08:00

2023-09-10T08:04

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

эльвира набиуллина

курс рубля

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости, Надежда Сарапина. С 14 по 22 сентября Центробанк увеличит продажу иностранной валюты почти в десять раз. Это позволит удовлетворить потребности инвесторов и поддержать курс рубля. Также, вероятно, снова поднимут ключевую ставку. Однако, отмечают эксперты, ужесточение денежно-кредитной политики не даст желаемого эффекта и может негативно сказаться на бизнесе. Какие есть варианты развития ситуации — в материале РИА Новости.РокировкаФинансовый регулятор сообщил, что продажу увеличат до 150 миллиардов рублей. Решение продиктовано предстоящим погашением евробондов (облигаций, номинированных в зарубежных денежных единицах). После выплаты 16 сентября ЦБ ожидает от держателей бумаг повышенного спроса на валюту. Удовлетворение потребностей инвесторов позволит избежать скачков курса.В свою очередь, Минфин прогнозирует дополнительные нефтегазовые доходы в размере 279,12 миллиарда рублей. В связи с этим объявили о покупке валюты и золота на 276,16 миллиарда рублей в период с 7 сентября по 5 октября. Ежедневные сделки составят 13,15 миллиарда рублей. Зеркальные действия ЦБ призваны сгладить колебания от взрывного спроса на иностранные деньги.Основные продажи регулятор проведет с 14 по 22 сентября. Ежедневный объем составит 21,4 миллиарда рублей — вместо запланированных ранее 2,3. Оставшиеся средства, подлежащие обмену в рамках зеркальных сделок, связанных с финансированием ФНБ, будут равномерно реализовывать с 25 сентября 2023-го по 31 января 2024 года. Больше таких крупных погашений еврооблигаций не планируют до 2025-го.Начальник отдела исследований инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс" Спартак Соболев отмечает, что текущий баланс рынка смещен наверх, а валютные интервенции затормозят плавное ослабление рубля во второй половине сентября. По его оценкам, дополнительное предложение юаней от ЦБ поможет удержать доллар в коридоре 92,50-101,75 рубля.Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что это временная техническая мера, направленная на сглаживание краткосрочных колебаний. В долгосрочной перспективе она не окажет существенного влияния на курс. В связи с этим эксперты ожидают очередного повышения ключевой ставки на грядущем заседании ЦБ 15 сентября.Жесткий подходВ прошлый раз ставку повысили с 8,5% сразу до 12% — также для поддержания национальной валюты и снижения инфляции. По разным оценкам, сейчас показатель могут довести до 15%, однако возможен и рост в пределах одного пункта.Несмотря на ужесточение условий заимствования, объем розничного кредитования не снизился и сдержать рост цен пока не удалось. Напротив, зафиксировали четвертый подряд месячный рекорд выдачи потребкредитов. В августе их объем превысил 700 миллиардов рублей.Однако бизнес крайне болезненно реагирует на подорожание займов. Это сильно влияет на операционную деятельность и сдерживает развитие. "Предпринимательский корпус — основа экономики страны. А он и так в застое из-за проблем в финансовой сфере, весь рост ВВП обеспечивает ВПК", — говорит финансовый аналитик Михаил Беляев. Он объясняет, что национальная валюта — производная от экономики и длительное последовательное падение рубля — индикатор глубинных проблем, которые нельзя решить закручиванием гаек. Ключевая ставка влияет на состояние экономики, а оно — на валюту. Сейчас курс плавающий, и корректировать его методами из 60-70-х прошлого века не получится. Он такой, каким его определяет совокупность конъюнктурных, внешнеторговых и прочих факторов.Ужесточение ДКП еще больше усложнит производство в стране и может обернуться снижением предпринимательской деятельности и ростом зависимости от иностранных продуктов. "Лучшее решение — стимулирование экономики всеми возможными средствами, включая смягчение ДКП. Развитие бизнеса обеспечит рост ВВП, а значит, и укрепление рубля", — уверен Беляев.Консервативная стратегияЭксперты считают, что ключевая ставка — не единственный инструмент влияния. В частности, можно ввести правило обязательной продажи выручки, усилить контроль за оттоком капитала, предлагает Антонов. Но пока регулятор не прибегает к подобным действиям. Аналитик выделяет несколько возможных причин такой "нерешительности".На первое место выходят опасения усилить негативные эффекты. Резкое ужесточение правил может вызвать панику среди населения и бизнеса. Несмотря на токсичность доллара и евро, люди бросятся скупать валюту и выводить капиталы за рубеж в ожидании последующих запретов. Это нанесет еще больший ущерб экономике.Также Россия стремится сохранить имидж открытой экономики, а слишком суровые ограничения подорвут репутацию страны как надежного партнера. К тому же чрезмерное ужесточение контроля чревато теневыми схемами оттока капитала. В этом ключе повышение ключевой ставки и операции на валютном рынке рассматриваются как более мягкие меры регулирования курса.Возможно, власти полагаются на дальнейший рост цен на нефть и увеличение экспортных поступлений, которые сократят дефицит бюджета и уменьшат дисбаланс между спросом и предложением валюты без дополнительных мер.Как бы то ни было, пока правление Центробанка придерживается выбранного курса, что подтверждают заявления его главы Эльвиры Набиуллиной. На прошлом заседании она объявила, что ставку в сентябре либо оставят на прежнем уровне, либо скорректируют в сторону увеличения, чтобы достигнуть целевой инфляции в четыре процента.

https://ria.ru/20230816/stavka-1890264092.html

https://ria.ru/20230806/ekonomika-1888142869.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), эльвира набиуллина, курс рубля