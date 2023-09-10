https://ria.ru/20230910/uran-1895387658.html
Украинский "Энергоатом" подписал с меморандум по урану ConverDyn
Украинский "Энергоатом" подписал с меморандум по урану ConverDyn - РИА Новости, 10.09.2023
Украинский "Энергоатом" подписал с меморандум по урану ConverDyn
Украинская национальная энергетическая компания "Энергоатом" и американская ConverDyn подписали меморандум о взаимопонимании в сфере конверсии урана, передает... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T19:18
2023-09-10T19:18
2023-09-10T19:18
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Украинская национальная энергетическая компания "Энергоатом" и американская ConverDyn подписали меморандум о взаимопонимании в сфере конверсии урана, передает "Энергоатом". "В рамках Всемирного ядерного симпозиума 2023, который проходил в Лондоне, президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин и президент американской компании ConverDyn Малкольм Критчли подписали соглашение о конфиденциальности и меморандум о взаимопонимании в сфере конверсии урана", - говорится в сообщении в телеграм-канале "Энергоатома". Уточняется, что документ подразумевает помощь в увеличении собственной добычи урана на украинском Восточном горно-обогатительном комбинате и строительство завода по добываемой на Украине конверсии природного продукта в гексафторид урана – это процесс, являющийся неотъемлемой частью создания полного ядерного цикла. В компании напомнили, что первые консультации по налаживанию сотрудничества прошли еще в 2022 году. Компания ConverDyn – это общее партнерство между американскими транснациональными компаниями General Atomics и Honeywell, предоставляющее конверсию гексафторида урана и сопутствующие услуги предприятиям, эксплуатирующим атомные электростанции в Северной Америке, Европе и Азии. В августе "Энергоатом" подписал с канадской компанией Cameco соглашение, в рамках которого предусмотрена продажа Канаде украинского урана, а Cameco будет производить ядерное топливо для Ровненской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС с 2024 по 2035 годы.
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лондон, энергоатом, южно-украинская аэс, украина, северная америка, в мире
Лондон, Энергоатом, Южно-Украинская АЭС, Украина, Северная Америка, В мире
Украинский "Энергоатом" подписал с меморандум по урану ConverDyn
Украинский "Энергоатом" подписал с американской ConverDyn меморандум по урану
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости.
Украинская национальная энергетическая компания "Энергоатом" и американская ConverDyn подписали меморандум о взаимопонимании в сфере конверсии урана, передает "Энергоатом
".
"В рамках Всемирного ядерного симпозиума 2023, который проходил в Лондоне, президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин и президент американской компании ConverDyn Малкольм Критчли подписали соглашение о конфиденциальности и меморандум о взаимопонимании в сфере конверсии урана", - говорится в сообщении в телеграм-канале "Энергоатома".
Уточняется, что документ подразумевает помощь в увеличении собственной добычи урана на украинском Восточном горно-обогатительном комбинате и строительство завода по добываемой на Украине конверсии природного продукта в гексафторид урана – это процесс, являющийся неотъемлемой частью создания полного ядерного цикла.
В компании напомнили, что первые консультации по налаживанию сотрудничества прошли еще в 2022 году.
Компания ConverDyn – это общее партнерство между американскими транснациональными компаниями General Atomics и Honeywell, предоставляющее конверсию гексафторида урана и сопутствующие услуги предприятиям, эксплуатирующим атомные электростанции в Северной Америке, Европе и Азии.
В августе "Энергоатом" подписал с канадской компанией Cameco соглашение, в рамках которого предусмотрена продажа Канаде украинского урана, а Cameco будет производить ядерное топливо для Ровненской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС с 2024 по 2035 годы.
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