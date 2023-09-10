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"Его опозорили". В Китае восхитились российским ударом в зоне спецоперации - РИА Новости, 11.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:51 10.09.2023 (обновлено: 00:01 11.09.2023)
https://ria.ru/20230910/ukraina-1895410256.html
"Его опозорили". В Китае восхитились российским ударом в зоне спецоперации
"Его опозорили". В Китае восхитились российским ударом в зоне спецоперации - РИА Новости, 11.09.2023
"Его опозорили". В Китае восхитились российским ударом в зоне спецоперации
Российский противотанковый комплекс "Корнет" отличается особой мощью, которую он в полной мере продемонстрировал при уничтожении британского танка Challenger 2... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-10T21:51
2023-09-11T00:01
специальная военная операция на украине
технологии
великобритания
китай
украина
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Российский противотанковый комплекс "Корнет" отличается особой мощью, которую он в полной мере продемонстрировал при уничтожении британского танка Challenger 2 в зоне спецоперации, заявил сотрудник спутникового телевидения Шэньчжэня Ши Хонг в репортаже для газеты Sohu."Challenger 2 называли богом войны, однако, когда он вышел на поле боя, он был опозорен. Что же уничтожило Challenger 2? Российский "Корнет", — отметил он.Способность "Корнета" пробивать броню уже не раз поражала зарубежных военных, в частности китайских генералов, напомнил Ши Хонг."Украина и Великобритания теперь в крайне неприятной ситуации. Разумеется, поэтому "Корнет" всем крайне интересен. Он очень мощно оснащен для уничтожения бронетехники. Очевидно, даже в современном мире вряд ли хоть один боевой танк захочет столкнуться с "Корнетом", — добавил он.Во вторник в соцсетях появились кадры с дымящимся Challenger 2. Боевую машину уничтожили в районе села Работино на Запорожском направлении. До этого неоднократно появлялись новости о поражении немецких танков Leopard, но о Challenger 2 — ни разу. По данным газеты The Guardian, Challenger 2 уничтожили впервые почти за 30 лет, которые он находится на вооружении.Накануне глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что российские войска при помощи комплекса "Корнет" подбили второй по счету танк Challenger 2 на Запорожском направлении.Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и продолжают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230906/perekhod-1894405208.html
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технологии, великобритания, китай, украина
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Великобритания, Китай, Украина
"Его опозорили". В Китае восхитились российским ударом в зоне спецоперации

Sohu: ни один танк в мире не захочет столкнуться с российским "Корнетом"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоец ведет наводку ПТРК "Корнет"
Боец ведет наводку ПТРК Корнет - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боец ведет наводку ПТРК "Корнет". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Российский противотанковый комплекс "Корнет" отличается особой мощью, которую он в полной мере продемонстрировал при уничтожении британского танка Challenger 2 в зоне спецоперации, заявил сотрудник спутникового телевидения Шэньчжэня Ши Хонг в репортаже для газеты Sohu.
"Challenger 2 называли богом войны, однако, когда он вышел на поле боя, он был опозорен. Что же уничтожило Challenger 2? Российский "Корнет", — отметил он.
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Способность "Корнета" пробивать броню уже не раз поражала зарубежных военных, в частности китайских генералов, напомнил Ши Хонг.
"Украина и Великобритания теперь в крайне неприятной ситуации. Разумеется, поэтому "Корнет" всем крайне интересен. Он очень мощно оснащен для уничтожения бронетехники. Очевидно, даже в современном мире вряд ли хоть один боевой танк захочет столкнуться с "Корнетом", — добавил он.
Во вторник в соцсетях появились кадры с дымящимся Challenger 2. Боевую машину уничтожили в районе села Работино на Запорожском направлении. До этого неоднократно появлялись новости о поражении немецких танков Leopard, но о Challenger 2 — ни разу. По данным газеты The Guardian, Challenger 2 уничтожили впервые почти за 30 лет, которые он находится на вооружении.
Накануне глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что российские войска при помощи комплекса "Корнет" подбили второй по счету танк Challenger 2 на Запорожском направлении.
Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и продолжают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииВеликобританияКитайУкраина
 
 
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