https://ria.ru/20230910/ukraina-1895410256.html

"Его опозорили". В Китае восхитились российским ударом в зоне спецоперации

"Его опозорили". В Китае восхитились российским ударом в зоне спецоперации - РИА Новости, 11.09.2023

"Его опозорили". В Китае восхитились российским ударом в зоне спецоперации

Российский противотанковый комплекс "Корнет" отличается особой мощью, которую он в полной мере продемонстрировал при уничтожении британского танка Challenger 2... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-10T21:51

2023-09-10T21:51

2023-09-11T00:01

специальная военная операция на украине

технологии

великобритания

китай

украина

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Российский противотанковый комплекс "Корнет" отличается особой мощью, которую он в полной мере продемонстрировал при уничтожении британского танка Challenger 2 в зоне спецоперации, заявил сотрудник спутникового телевидения Шэньчжэня Ши Хонг в репортаже для газеты Sohu."Challenger 2 называли богом войны, однако, когда он вышел на поле боя, он был опозорен. Что же уничтожило Challenger 2? Российский "Корнет", — отметил он.Способность "Корнета" пробивать броню уже не раз поражала зарубежных военных, в частности китайских генералов, напомнил Ши Хонг."Украина и Великобритания теперь в крайне неприятной ситуации. Разумеется, поэтому "Корнет" всем крайне интересен. Он очень мощно оснащен для уничтожения бронетехники. Очевидно, даже в современном мире вряд ли хоть один боевой танк захочет столкнуться с "Корнетом", — добавил он.Во вторник в соцсетях появились кадры с дымящимся Challenger 2. Боевую машину уничтожили в районе села Работино на Запорожском направлении. До этого неоднократно появлялись новости о поражении немецких танков Leopard, но о Challenger 2 — ни разу. По данным газеты The Guardian, Challenger 2 уничтожили впервые почти за 30 лет, которые он находится на вооружении.Накануне глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что российские войска при помощи комплекса "Корнет" подбили второй по счету танк Challenger 2 на Запорожском направлении.Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и продолжают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230906/perekhod-1894405208.html

https://ria.ru/20230907/voyna-1894618327.html

великобритания

китай

украина

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технологии, великобритания, китай, украина