https://ria.ru/20230910/ukraina-1895359976.html
"Не протянут и дня". В США рассказали о ЧП в рядах ВСУ
"Не протянут и дня". В США рассказали о ЧП в рядах ВСУ - РИА Новости, 10.09.2023
"Не протянут и дня". В США рассказали о ЧП в рядах ВСУ
Украина не сможет продолжать военные действия без помощи США, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью The Charlie Kirk Show. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T16:31
2023-09-10T16:31
2023-09-10T17:17
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894310933_0:273:3156:2048_1920x0_80_0_0_2965dce357c0c684626b99cf9b0b5b5f.jpg
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Украина не сможет продолжать военные действия без помощи США, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью The Charlie Kirk Show."Откровенно говоря, если бы не наша финансовая помощь, то <…> они (киевский режим. — Прим. ред.) не протянули бы и дня", — сказал он.По словам военного, украинские войска понесли огромные потери: кладбища по всей стране продолжают расти, а больницы переполнены. Владимир Зеленский заставляет идти на фронт всех, "кого удается поймать", отметил Макгрегор."Мы не знаем точно, какие у них потери с учетом раненых, но совершенно точно известно, что их несколько сотен тысяч", — резюмировал полковник.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Как заявил Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут о провале летней кампании киевского режима, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
https://ria.ru/20230910/vsu-1895345573.html
https://ria.ru/20230909/poteri-1895199735.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894310933_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_b190a12d5b3aed3e4927876afb8bb91f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, пентагон, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Пентагон, НАТО
"Не протянут и дня". В США рассказали о ЧП в рядах ВСУ
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина не продержится и дня без поставок США