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"Не протянут и дня". В США рассказали о ЧП в рядах ВСУ - РИА Новости, 10.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:31 10.09.2023 (обновлено: 17:17 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/ukraina-1895359976.html
"Не протянут и дня". В США рассказали о ЧП в рядах ВСУ
"Не протянут и дня". В США рассказали о ЧП в рядах ВСУ - РИА Новости, 10.09.2023
"Не протянут и дня". В США рассказали о ЧП в рядах ВСУ
Украина не сможет продолжать военные действия без помощи США, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью The Charlie Kirk Show. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T16:31
2023-09-10T17:17
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
пентагон
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Украина не сможет продолжать военные действия без помощи США, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью The Charlie Kirk Show."Откровенно говоря, если бы не наша финансовая помощь, то &lt;…&gt; они (киевский режим. — Прим. ред.) не протянули бы и дня", — сказал он.По словам военного, украинские войска понесли огромные потери: кладбища по всей стране продолжают расти, а больницы переполнены. Владимир Зеленский заставляет идти на фронт всех, "кого удается поймать", отметил Макгрегор."Мы не знаем точно, какие у них потери с учетом раненых, но совершенно точно известно, что их несколько сотен тысяч", — резюмировал полковник.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Как заявил Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут о провале летней кампании киевского режима, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
https://ria.ru/20230910/vsu-1895345573.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, пентагон, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Пентагон, НАТО
"Не протянут и дня". В США рассказали о ЧП в рядах ВСУ

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина не продержится и дня без поставок США

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСамоходный миномет 2с4 "Тюльпан" ЦВО ВС России выдвигается на позицию в зоне СВО
Самоходный миномет 2с4 Тюльпан ЦВО ВС России выдвигается на позицию в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Самоходный миномет 2с4 "Тюльпан" ЦВО ВС России выдвигается на позицию в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Украина не сможет продолжать военные действия без помощи США, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью The Charlie Kirk Show.
"Откровенно говоря, если бы не наша финансовая помощь, то <…> они (киевский режим. — Прим. ред.) не протянули бы и дня", — сказал он.
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По словам военного, украинские войска понесли огромные потери: кладбища по всей стране продолжают расти, а больницы переполнены. Владимир Зеленский заставляет идти на фронт всех, "кого удается поймать", отметил Макгрегор.
"Мы не знаем точно, какие у них потери с учетом раненых, но совершенно точно известно, что их несколько сотен тысяч", — резюмировал полковник.
ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Как заявил Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал.
СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут о провале летней кампании киевского режима, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныПентагонНАТО
 
 
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