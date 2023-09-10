https://ria.ru/20230910/ukraina-1895359976.html

"Не протянут и дня". В США рассказали о ЧП в рядах ВСУ

"Не протянут и дня". В США рассказали о ЧП в рядах ВСУ - РИА Новости, 10.09.2023

"Не протянут и дня". В США рассказали о ЧП в рядах ВСУ

Украина не сможет продолжать военные действия без помощи США, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью The Charlie Kirk Show. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T16:31

2023-09-10T16:31

2023-09-10T17:17

специальная военная операция на украине

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владимир путин

вооруженные силы украины

пентагон

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Украина не сможет продолжать военные действия без помощи США, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью The Charlie Kirk Show."Откровенно говоря, если бы не наша финансовая помощь, то <…> они (киевский режим. — Прим. ред.) не протянули бы и дня", — сказал он.По словам военного, украинские войска понесли огромные потери: кладбища по всей стране продолжают расти, а больницы переполнены. Владимир Зеленский заставляет идти на фронт всех, "кого удается поймать", отметил Макгрегор."Мы не знаем точно, какие у них потери с учетом раненых, но совершенно точно известно, что их несколько сотен тысяч", — резюмировал полковник.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Как заявил Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут о провале летней кампании киевского режима, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.

https://ria.ru/20230910/vsu-1895345573.html

https://ria.ru/20230909/poteri-1895199735.html

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