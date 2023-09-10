https://ria.ru/20230910/ukraina-1895344463.html
Киев заявил о получении первой партии ядерного топлива от компании из США
Киев заявил о получении первой партии ядерного топлива от компании из США - РИА Новости, 10.09.2023
Киев заявил о получении первой партии ядерного топлива от компании из США
Украинская национальная энергетическая компания "Энергоатом" получила первую партию американского ядерного топлива, заявил глава Минэнерго страны Герман... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T15:21
2023-09-10T15:21
2023-09-10T18:03
в мире
украина
энергоатом
westinghouse electric
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Украинская национальная энергетическая компания "Энергоатом" получила первую партию американского ядерного топлива, заявил глава Минэнерго страны Герман Галущенко в эфире телеканала "Рада"."Сегодня "Энергоатом" впервые загрузил топливо для 440-х реакторов. Топливо было изготовлено компанией Westinghouse совместно с украинскими специалистами", — сказал он.Как утверждает министр, Украина также подписала договоры с Финляндией, Чехией и Словакией, "чтобы заменить Россию в этом сегменте". Ранее в министерстве энергетики страны сообщали, что Украина намерена начать производить ядерное топливо для замены российского. По данным ведомства, уже началось производство составных частей топливных блоков серии ВВЭР-1000 (водо-водяной энергетический реактор). В планах также производство топлива и для блоков ВВЭР-440. Отмечается, что "Энергоатом" реализует проект в рамках сотрудничества с американской компанией Westinghouse. Выпуск ядерного топлива — высокотехнологичный процесс, а собственных мощностей по производству топливных сборок у Украины нет. Их выпускают на предприятии Westinghouse в шведском городе Вестеросе.
https://ria.ru/20230823/toplivo-1891640319.html
https://ria.ru/20230422/atom-1866957253.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, энергоатом, westinghouse electric
В мире, Украина, Энергоатом, Westinghouse Electric
Киев заявил о получении первой партии ядерного топлива от компании из США
Минэнерго Украины заявило о получении первой партии ядерного топлива из США
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.
Украинская национальная энергетическая компания "Энергоатом" получила первую партию американского ядерного топлива, заявил глава Минэнерго страны Герман Галущенко в эфире телеканала "Рада
".
"Сегодня "Энергоатом" впервые загрузил топливо для 440-х реакторов. Топливо было изготовлено компанией Westinghouse совместно с украинскими специалистами", — сказал он.
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Как утверждает министр, Украина также подписала договоры с Финляндией, Чехией и Словакией, "чтобы заменить Россию в этом сегменте".
Ранее в министерстве энергетики страны сообщали, что Украина намерена начать производить ядерное топливо для замены российского. По данным ведомства, уже началось производство составных частей топливных блоков серии ВВЭР-1000 (водо-водяной энергетический реактор). В планах также производство топлива и для блоков ВВЭР-440. Отмечается, что "Энергоатом" реализует проект в рамках сотрудничества с американской компанией Westinghouse.
Выпуск ядерного топлива — высокотехнологичный процесс, а собственных мощностей по производству топливных сборок у Украины нет. Их выпускают на предприятии Westinghouse в шведском городе Вестеросе.
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