https://ria.ru/20230910/ukraina-1895335584.html
Кулеба обвинил Запад в слабоволии
Кулеба обвинил Запад в слабоволии - РИА Новости, 10.09.2023
Кулеба обвинил Запад в слабоволии
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба осудил западных партнеров за промедление с созданием трибунала для расследования "преступлений России" и передачей Киеву... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T14:22
2023-09-10T14:22
2023-09-10T15:54
в мире
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россия
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дмитрий кулеба
владимир путин
сергей вершинин
международный уголовный суд
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба осудил западных партнеров за промедление с созданием трибунала для расследования "преступлений России" и передачей Киеву замороженных активов, пишет Barron’s со ссылкой на AFP."К сожалению, мы находимся в некотором тупике по обоим вопросам, потому что по первому у нас (с западными партнерами. — Прим. ред.) есть разногласия, а по второму явно не хватает воли", — сказал он.По утверждению Кулебы, G7 поддерживает создание гибридного трибунала, который основывался бы на украинской судебной системе. Но этот вариант не устраивает Киев, поскольку не позволит "лишить высшее российское руководство неприкосновенности".Кроме того, украинские власти настаивают на том, чтобы Запад передал им замороженные российские активы, добавил министр."Спустя полтора года я все еще слышу из Европы и Америки: "мы работаем над этим", — пожаловался Кулеба.В марте досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордер на "арест" президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет им "депортацию детей", которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. В Москве не раз отмечали, что постановка вопроса об "аресте Путина" неприемлема, Россия не признает юрисдикцию суда, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.Кроме того, Россия неоднократно опровергала заявления западных политиков и СМИ о "военных преступлениях" российской армии, подчеркивая, что множество международных организаций закрывает глаза на действия Киева в отношении мирного населения Донбасса. В МИД заявили, что таким способом Евросоюз пытается прикрыть причастность к военным преступлениям на Украине, а саму инициативу охарактеризовали как "междусобойчик".Что касается российских активов на сотни миллиардов долларов, замороженных на Западе, то Украина постоянно требует передать эти средства ей. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эти действия воровством. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов.
https://ria.ru/20230831/kritiki-1893398181.html
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в мире, украина, россия, киев, дмитрий кулеба, владимир путин, сергей вершинин, международный уголовный суд, g7, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Дмитрий Кулеба, Владимир Путин, Сергей Вершинин, Международный уголовный суд, G7, Вооруженные силы Украины
Кулеба обвинил Запад в слабоволии
Кулеба пожаловался на тупик в создании Западом трибунала против России
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба осудил западных партнеров за промедление с созданием трибунала для расследования "преступлений России" и передачей Киеву замороженных активов, пишет Barron’s
со ссылкой на AFP.
"К сожалению, мы находимся в некотором тупике по обоим вопросам, потому что по первому у нас (с западными партнерами. — Прим. ред.) есть разногласия, а по второму явно не хватает воли", — сказал он.
По утверждению Кулебы, G7 поддерживает создание гибридного трибунала, который основывался бы на украинской судебной системе. Но этот вариант не устраивает Киев, поскольку не позволит "лишить высшее российское руководство неприкосновенности".
Кроме того, украинские власти настаивают на том, чтобы Запад передал им замороженные российские активы, добавил министр.
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"Спустя полтора года я все еще слышу из Европы и Америки: "мы работаем над этим", — пожаловался Кулеба.
В марте досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордер на "арест" президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет им "депортацию детей", которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. В Москве не раз отмечали, что постановка вопроса об "аресте Путина" неприемлема, Россия не признает юрисдикцию суда, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Кроме того, Россия неоднократно опровергала заявления западных политиков и СМИ о "военных преступлениях" российской армии, подчеркивая, что множество международных организаций закрывает глаза на действия Киева в отношении мирного населения Донбасса. В МИД заявили, что таким способом Евросоюз пытается прикрыть причастность к военным преступлениям на Украине, а саму инициативу охарактеризовали как "междусобойчик".
Что касается российских активов на сотни миллиардов долларов, замороженных на Западе, то Украина постоянно требует передать эти средства ей. Официальный представитель МИД Мария Захарова
назвала эти действия воровством. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной
, российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов.
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